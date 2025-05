Sabato 10 maggio sarà una giornata storica per il tennis italiano: Jannik Sinner, fresco di conquista del primo posto nel ranking mondiale, scenderà in campo da numero uno del mondo per la prima volta agli Internazionali BNL d’Italia. Mai nessun italiano aveva raggiunto questo traguardo prima d’ora.

Il tennista altoatesino farà il suo esordio nel torneo romano sul Campo Centrale contro l’argentino Mariano Navone, che ha superato al primo turno l’italiano Federico Cinà. Si tratta del primo confronto diretto tra i due.

A che ora gioca Sinner oggi

Il match Sinner-Navone è in programma sabato 10 maggio alle ore 19:00, in sessione serale, sul Centrale del Foro Italico di Roma.

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

L’incontro sarà visibile in diretta TV su Sky, in particolare sui canali:

Sky Sport Uno

Sky Sport Tennis

Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile su:

Sky Go (per gli abbonati Sky)

(per gli abbonati Sky) NOW, la piattaforma on-demand di Sky

In chiaro, la Rai trasmetterà Sinner-Navone su Rai 2, nell’ambito dei diritti di una partita al giorno previsti dal contratto con gli Internazionali ((11 match in totale, uno al giorno). Anche in questo caso, la visione sarà possibile in streaming tramite RaiPlay

L’attesa per Jannik Sinner è altissima. L’altoatesino è stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati: ogni allenamento è stato un evento, ogni sua presenza nel villaggio del torneo ha attirato folle di tifosi in cerca di selfie e autografi. Il numero uno del mondo ha già conquistato Roma ancora prima di scendere in campo.