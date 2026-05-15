Grande attesa al Foro Italico per la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il numero 1 del mondo torna in campo oggi, venerdì 15 maggio, per inseguire la finale del torneo di Roma davanti al pubblico di casa.

La sfida tra Sinner e Medvedev inizierà non prima delle ore 19 e sarà trasmessa sia in TV a pagamento sia in chiaro, permettendo a tutti gli appassionati di seguire il match live.

Dove vedere Sinner-Medvedev oggi in TV e streaming

La semifinale degli Internazionali d’Italia sarà visibile:

su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati Sky

in streaming su Sky Go e NOW

gratis e in chiaro su TV8

in streaming gratuito anche su tv8.it

Una notizia che farà felici i tifosi italiani, pronti a sostenere Sinner in una delle partite più importanti della stagione sulla terra rossa romana.

A che ora gioca Sinner oggi

Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è programmato sul Centrale del Foro Italico non prima delle 19. Prima della sfida del numero 1 ATP si giocherà l’altra semifinale maschile tra Casper Ruud e Luciano Darderi.

L’obiettivo per Sinner è chiaro: conquistare la finale degli Internazionali d’Italia, torneo che ancora manca nella sua bacheca.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Quella di oggi sarà la diciassettesima sfida tra i due tennisti. Dopo un inizio difficile nei confronti diretti, Sinner ha completamente ribaltato il bilancio negli ultimi anni, vincendo nove delle ultime dieci partite contro il russo.

L’ultimo precedente risale alla finale di Indian Wells, vinta dall’azzurro in due set.

Sinner sogna la finale a Roma

Jannik arriva alla semifinale in uno stato di forma impressionante e con una lunga serie di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000. Il pubblico del Foro Italico spera ora di vedere il campione azzurro approdare ancora una volta in finale e continuare il suo straordinario momento.



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