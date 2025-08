Roma-Porto: una sfida decisiva all’Olimpico

Domenica 16 marzo 2025, la Roma affronterà il Cagliari in una partita valida per la 29ª giornata di Serie A. L’incontro si terrà allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 16:00.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match attraverso l’applicazione disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC. Inoltre, per coloro che dispongono di Sky Q, l’app di DAZN è accessibile direttamente dal decoder.

Telecronaca e commento tecnico

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angeliño; Soulè, Pellegrini; Shomurodov.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Felici; Piccoli

Dove vedere la partita a Roma

Per chi preferisce vivere l’emozione della partita in compagnia di altri tifosi, ecco una lista di locali a Roma dove sarà possibile seguire la partita:

Angeli Rock, in via Ostiense 193 b (vicino la basilica di San Paolo fuori le Mura)

Il Clown Pub in Via Litoranea 22:

su MAXI schermo HD

Per prenotazioni: 339/8609330 oppure 06/56470486

Il piano viabilità e sosta è quello abituale per i grandi eventi allo stadio Olimpico, con divieti di fermata sulle strade a ridosso dell’impianto e aree di parcheggio dedicate ai tifosi, in particolare nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade.

Lo stadio è servito da 18 collegamenti tra bus e tram: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.

Da ricordare che, nei festivi, in determinate fasce orarie c’è anche la C3, che parte dalla stazione Tiburtina e ferma, tra l’altro, a piazza Mancini.

Tra le possibili soluzioni di mobilità per la raggiungere la zona del Foro Italico, la metro A fino a piazzale Flaminio, quindi il tram 2 per piazza Mancini, con un ultimo tratto da fare a piedi. Da metro Ottaviano, si può salire sul 32 e scendere dopo sette fermate a piazza Lauro De Bosis, a due passi dallo stadio. Sempre da metro Ottaviano, si può proseguire in bicicletta utilizzando la ciclabile in direzione di viale Angelico. Su via Capoprati, dopo circa 2 km, si giunge a ponte Duca d’Aosta. Una volta salite le scale a livello strada, il parcheggio custodito per le biciclette è a sinistra dell’obelisco. A proposito, per parcheggiare le due ruote a pedali sono a disposizione i parcheggi presidiati di via Franchetti e di via Nigra, attrezzati con le rastrelliere. Le biciclette (non quelle a pedalata assistita) possono circolare sulla rete Atac ogni giorno della settimana senza vincoli di orario. Per gli abbonati Metrebus il trasporto della bicicletta è gratuito, altrimenti va acquistato un altro biglietto. Le bici pieghevoli viaggiano gratuitamente.

Maggiori info qui https://romamobilita.it/it/node/24539