Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo e a Roma è possibile ammirare le stelle in posti unici e suggestivi

La notte di San Lorenzo è una delle serate più magiche dell’anno dove tanti si radunano per ammirare la bellezza del cielo che si illumina di stelle. C’è chi le guarda e trova una stella cadente per esprimere un desiderio. Se vi trovate a Roma non perdetevi degli eventi unici o scegliete bene il posto dove trascorrere.

Dove osservare le stelle cadenti a Roma

Parco della Caffarella – Ampi spazi verdi e poca illuminazione artificiale lo rendono ideale per l’osservazione notturna.

– Ampi spazi verdi e poca illuminazione artificiale lo rendono ideale per l’osservazione notturna. Villa Doria Pamphilj – Una delle ville storiche più grandi di Roma, con ampie zone buie perfette per ammirare il cielo.

– Una delle ville storiche più grandi di Roma, con ampie zone buie perfette per ammirare il cielo. Gianicolo – Anche se un po’ più centrale e frequentato, offre una splendida visuale del cielo, specialmente nelle prime ore del mattino.

– Anche se un po’ più centrale e frequentato, offre una splendida visuale del cielo, specialmente nelle prime ore del mattino. Monte Mario (Osservatorio Astronomico) – Una delle mete preferite dagli appassionati; talvolta vengono organizzate serate di osservazione pubblica.

– Una delle mete preferite dagli appassionati; talvolta vengono organizzate serate di osservazione pubblica. Litorale romano (Ostia, Fregene, ecc.) – Spostandosi verso il mare, è possibile trovare tratti di spiaggia poco illuminati dove il cielo appare più limpido.

Notte San Lorenzo 2025: luoghi imperdibili a Roma

La Notte di San Lorenzo 2025 sotto il cielo di Roma è un evento da non perdere: ci sono alcuni luoghi suggestivi che ti faranno trascorrere la serata in modo unico.

Tra questi ricordiamo il litorale romano, Ostia e Fregene in particolare, dove si può godere di un’ottima vista delle stelle cadenti. Nel cuore della città eterna imperdibili sono le terrazze classiche della Capitale come il Pincio, il Giardino degli Aranci, il Gianicolo. E poi ancora lo Zodiaco e il parco interno del Centro Don Orione su Via della Camilluccia.

L’evento del 12 agosto

Uno degli eventi si terrà il prossimo 12 agosto e prende il nome di Il Cosmo al Circo Massimo. E’ tradizionalmente associato alle “Perseidi o stelle cadenti”. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.30, con ingresso all’area consentito dalle ore 21.00.

Leggi qui: — San Lorenzo 2025 a Roma: i migliori luoghi per ammirare le stelle e gli eventi imperdibili

Si tratta di un’esperienza unica che coinvolgerà grandi e piccoli che potranno scoprire i segreti del cielo stellato sotto la guida appassionata degli esperti astronomi. Ci sarà uno spettacolo innovativo di burattini astronomici, condotto dal vivo da Gabriele Catanzaro. Poi anche l’utilizzo di un telescopio digitale che permetterà ai presenti di intraprendere l’affascinante storia della vita delle stelle attraverso l’osservazione del cielo profondo di una notte d’estate.

Sarà un appuntamento unico che vede presenti tanti protagonisti astronomici di una notte del cielo d’estate. La Luna gibbosa calante, illuminata all’88%, e il vicino Saturno, ammassi stellari, nebulose e stelle doppie, daranno vita ad uno spettacolo strepitoso.

Una serata, dunque, adatta alle famiglie e agli appassionati del cielo, ma anche ai più curiosi che hanno voglia di imparare e saperne di più.

