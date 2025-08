Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Braga per la prima amichevole stagionale del suo precampionato trasmessa in televisione.

La Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo questa sera, mercoledì 6 agosto, per affrontare l’Aston Villa nel penultimo test amichevole prima dell’inizio ufficiale della Serie A. Dopo la buona prestazione contro il Lens in Francia, i giallorossi avranno l’occasione di misurarsi con una squadra di Premier League guidata da Unai Emery.

L’appuntamento è al Pouland Bescot Stadium di Walsall, con fischio d’inizio alle 20:30.

Una Roma in costruzione, ma in crescita

Il lavoro di Gasperini prosegue tra campo e mercato. Il tecnico sta modellando una squadra sempre più a sua immagine, puntando sul collaudato 3-4-2-1. In evidenza, durante queste prime uscite estive, il neo-acquisto Lewis Ferguson, già in gran forma e tra i più attesi anche questa sera.

Dopo la gara contro l’Aston Villa, la Roma affronterà sabato 9 agosto l’Everton, club di proprietà dei Friedkin, chiudendo così il suo precampionato.

Dove vedere Aston Villa–Roma in TV

Diretta TV su DAZN dalle ore 20:30

Differita TV su NOVE a partire dalle 21:30

L’app DAZN è disponibile su tutte le smart TV, ma anche su dispositivi come PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Dove vedere Aston Villa–Roma in streaming

La diretta streaming sarà esclusiva di DAZN.

Per seguirla, è necessario un abbonamento attivo e l’accesso tramite app da smartphone, tablet o PC.

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale in tempo reale sul Corriere dello Sport – Stadio.

