Momento delicato per l’Inter. Dopo la sconfitta contro il Bologna in campionato e l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano del Milan, i nerazzurri sono chiamati a rialzarsi. La squadra di Simone Inzaghi affronterà la Roma domenica 27 aprile alle ore 15.00 a San Siro, in un match valido per la 34ª giornata di Serie A.

La sfida è particolarmente importante per la classifica: Lautaro Martinez e compagni sono infatti appaiati al Napoli in vetta, e ogni punto sarà cruciale in questo sprint finale verso lo scudetto.

Dove vedere la partita

La sfida tra Inter e Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match in diretta streaming su tutti i dispositivi compatibili, come smart TV, smartphone, tablet e computer. Per chi è abbonato a Sky e ha sottoscritto l’opzione DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale 214 del satellite.

Locali a Roma per vedere le partite di calcio gratis

Vuoi vedere la partita in un locale in compagnia di altri tifosi? Ecco un elenco di locali a Roma dove è possibile vedere le partite di calcio, suddivisi per zona:

Centro Storico

Abbey Theatre Irish Pub (Via del Governo Vecchio, 51): Pub irlandese con maxi schermi e atmosfera vivace.

(Via del Governo Vecchio, 51): Pub irlandese con maxi schermi e atmosfera vivace. The Shamrock Irish Pub (Via del Colosseo, 1/C): Pub storico vicino al Colosseo, ideale per vedere le partite in compagnia.

(Via del Colosseo, 1/C): Pub storico vicino al Colosseo, ideale per vedere le partite in compagnia. Finnegan Irish Pub (Via Leonina, 66): Pub irlandese con schermi multipli e ottima selezione di birre.

(Via Leonina, 66): Pub irlandese con schermi multipli e ottima selezione di birre. Fiddler’s Elbow (Via dell’Olmata, 43): Pub accogliente con schermi per la visione delle partite.

(Via dell’Olmata, 43): Pub accogliente con schermi per la visione delle partite. The Public House (Via delle Tre Cannelle, 8): Pub con atmosfera da stadio e maxi schermo.

(Via delle Tre Cannelle, 8): Pub con atmosfera da stadio e maxi schermo. Bar dei Cerchi (Via dei Cerchi, 49): Bar con schermi e possibilità di vedere le partite all’aperto.

Trastevere

Big Star (Via Goffredo Mameli, 25): Pub con schermi e atmosfera festosa.

(Via Goffredo Mameli, 25): Pub con schermi e atmosfera festosa. Baccanale Trastevere (Via della Lungaretta, 81): Pub con schermi e possibilità di cenare durante la partita.

Altre zone

Il Clown Pub (Via Litoranea, 22): Pub con maxi schermo e possibilità di cenare durante la partita.

Angeli Rock (Via Ostiense, 193/B): Locale con maxi schermi e possibilità di cenare durante la partita.