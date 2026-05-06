Roma torna capitale del grande tennis con gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Tra campioni come Jannik Sinner e le stelle del circuito internazionale, cresce anche l’interesse su dove seguire i match, tra dirette tv e streaming.
E quest’anno c’è una buona notizia: una partita al giorno sarà visibile gratuitamente.
Dove vedere gli Internazionali d’Italia in tv
La copertura principale del torneo è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’intero evento sui suoi canali dedicati:
- Sky Sport Tennis (canale 203)
- Sky Sport Uno (canale 201)
Qui sarà possibile seguire tutte le partite del torneo maschile ATP Masters 1000, con una programmazione completa e approfondimenti quotidiani.
Un match al giorno gratis in chiaro
La vera novità del 2026 è che una partita al giorno del torneo maschile sarà trasmessa gratuitamente su TV8.
Un’opportunità perfetta per chi non è abbonato ma vuole comunque vivere l’atmosfera degli Internazionali e seguire i big del tennis mondiale.
Torneo femminile: dove vederlo
Il torneo WTA sarà invece disponibile gratis su SuperTennis, che offrirà una copertura completa delle partite femminili.
Dove vedere gli Internazionali in streaming
Per chi preferisce seguire il torneo online, ecco tutte le opzioni:
- Sky Go (per abbonati Sky)
- NOW (con pass sport)
- SuperTenniX (gratis per il torneo femminile)
- Streaming gratuito anche su tv8.it per il match maschile in chiaro
Un’edizione sempre più seguita
Il tennis continua a crescere in Italia, trainato da risultati e protagonisti di primo livello. Gli Internazionali di Roma si confermano così un evento centrale, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio grazie anche a una copertura tv e streaming più accessibile.
Che tu sia appassionato o spettatore occasionale, quest’anno hai davvero pochi motivi per perderteli.
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Dove vedere gli Internazionali di Roma in TV e streaming
Gli appassionati potranno seguire ogni match degli Internazionali d’Italia grazie a una copertura completa:
In TV:
- Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis)
- SuperTennis (in chiaro)
In streaming:
- Sky Go
- NOW
- SuperTenniX
- Canale YouTube ufficiale del torneo (per le qualificazioni ATP)
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