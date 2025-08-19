A Roma, a fine agosto, parte la corsa ai libri scolastici usati: scopri qual è la tappa obbligata per chi vuole risparmiare e fare affari.

Ogni anno, passata la metà di agosto, si comincia a sentire da lontano quell’odore di zainetti e quaderni nuovi che ci ricordano che la scuola sta per ricominciare, in un implacabile calendario che segna anche l’inizio della corsa all’acquisto dei libri scolastici, magari usati: a Roma c’è un luogo che fa da tappa obbligatoria per chiunque sia alla ricerca di un metodo per risparmiare, in un appuntamento immancabile, anno dopo anno.

Dove trovare libri scolastici usati a Roma: la tradizione del mercatino Lungotevere Oberdan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per chi, anno dopo anno, è alla ricerca di libri scolastici usati per risparmiare sul loro acquisto, l’Associazione Librai di Lungotevere Oberdan è ormai una piccola istituzione. Qui, proprio accanto al Tevere, è possibile trovare dizionari, atlanti, testi scolastici e universitari, nuovi e usati, con sconti che vanno dal 20% sul nuovo fino al 50% sull’usato.

Il mercatino apre a luglio e va avanti fino al mese di ottobre, in quello che diventa il centro di un vero rito collettivo tra motorini parcheggiati alla rinfusa, famiglie che arrivano cariche di elenchi, ragazzi che sfogliano i volumi controllando sottolineature e appunti lasciati dai precedenti studenti.

Nonostante i siti di e-commerce offrano sconti particolarmente aggressivi, il fascino del Lungotevere Oberdan resta intatto. Qui la compravendita diventa un momento sociale: c’è chi porta i libri usati per rivenderli, chi approfitta delle nuove edizioni a prezzo ribassato, chi semplicemente cerca un’occasione tra le bancarelle.

Gli stessi librai hanno imparato ad adattarsi alle nuove tecnologie, introducendo anche la possibilità di effettuare prenotazioni online tramite il sito ufficiale, ma il cuore dell’esperienza resta il contatto diretto, lo scambio di consigli, il sorriso di chi trova il manuale tanto cercato.

Insomma, il volto di una Roma autentica, quella più bella!

Photo Credits: Shutterstock