Se a Roma cerchi il panettone tradizionale capace di farti chiudere gli occhi al primo morso, sappi che nel 2025 la risposta è arrivata chiara e fragrante dai risultati di Panettone Maximo, la competizione che ogni anno mette alla prova le migliori pasticcerie artigianali italiane.

Quest’anno il confronto è stato altissimo, ma alcuni nomi hanno brillato più di tutti, diventando gli indirizzi da conoscere assolutamente per vivere un Natale davvero speciale.

Il miglior panettone tradizionale 2025: la pasticceria che devi provare a Roma

Al primo posto nella categoria più attesa — il panettone tradizionale — si è distinta la Pasticceria Macrì (Roma).

Una conferma per chi già la conosce, una scoperta emozionante per chi la assaggia per la prima volta: la loro interpretazione del panettone è un equilibrio perfetto di profumi, struttura, alveolatura e ingredienti di altissima qualità.

Se vuoi vivere la migliore esperienza possibile del panettone classico nel 2025, Macrì è la destinazione numero uno.

Gli altri panettoni imperdibili a Roma (e dintorni)

Accanto al vincitore assoluto, ci sono altre realtà che vale davvero la pena visitare se ami i grandi lievitati:

• Solo da Manduca (Aprilia – LT)

Una pasticceria che negli ultimi anni ha costruito un consenso crescente. Il suo panettone tradizionale è soffice, profumato e apprezzato da esperti e pubblico.

• Pasticceria D’Antoni (Roma)

Una certezza della scena capitolina. Il loro panettone è elegante, bilanciato, con una lavorazione meticolosa e una cura estrema per i dettagli.

• Lino Ramunno (Pomezia – RM)

Il panettone perfetto per chi cerca un gusto ricco ma armonioso. Lavorazione precisa e grande rispetto per la tradizione.

• Pan de Roma (Roma)

Una delle realtà artigianali più apprezzate dagli appassionati del lievito madre. Panettone pulito, ben sviluppato, di grande personalità.

Se vuoi costruire un vero “itinerario del panettone” nella Capitale, queste sono le tappe obbligatorie.

Chi ama il cioccolato? Ecco i panettoni più golosi del 2025

Anche se il protagonista è quello tradizionale, vale la pena sapere quali siano i migliori panettoni al cioccolato, soprattutto se vuoi fare un regalo più “godurioso”:

Dolce Tuscia (Capranica – VT) – vincitore assoluto

– vincitore assoluto Solo da Manduca (Aprilia – LT)

Bonfì (Santa Severa – RM)

Pasticceria D’Antoni (Roma)

Pasticceria Patrizi (Fiumicino – RM)

Una cinquina perfetta per gli amanti del cacao.

Per chi cerca creatività: il miglior panettone gourmet

Se ti incuriosisce scoprire cosa possono creare gli chef partendo dal panettone, nel 2025 il migliore è stato:

Francesco Apreda – Idylio by Apreda (Roma)

Una versione sorprendente e raffinata, che trasforma il panettone in un vero piatto da alta cucina.

I migliori panettoni del 2025 secondo il pubblico e la stampa

Se preferisci affidarti alla voce di chi assaggia “senza filtri”, ecco i premi più popolari:

Premio del pubblico: Zest Pasticceria (Ardea – RM)

Zest Pasticceria (Ardea – RM) Premio Stampa Estera: Konig Cafè (Campobasso)

Due realtà molto diverse ma accomunate dalla qualità e dalla cura artigianale.

In conclusione: dove prendere il miglior panettone tradizionale a Roma nel 2025

Se vuoi andare a colpo sicuro:

1. Pasticceria Macrì (Roma) → la numero uno in assoluto

2. Pasticceria D’Antoni (Roma)

3. Pan de Roma (Roma)

4. Solo da Manduca (Aprilia – LT)

5. Lino Ramunno (Pomezia – RM)

Che tu voglia regalarlo, portarlo in tavola o semplicemente concederti un momento di gioia, questi sono gli indirizzi che nel 2025 rappresentano il massimo dell’artigianalità.