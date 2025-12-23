Qual è la zona di Roma dove si parcheggia peggio? Tra soste vietate, doppie file e marciapiedi occupati, i dati del 2025 parlano chiaro.

Qual è la zona di Roma dove si parcheggia peggio? Sappiamo bene che trovare un posto per la propria auto nella Capitale rimane una delle sfide quotidiane più complesse per chiunque si avventuri tra le strade della Città Eterna. I dati dell’anno che sta per finire, ci raccontano di una città ancora alle prese con il problema delle soste irregolari. Tra divieti deliberatamente ignorati, macchine in doppia fila e marciapiedi perennemente occupati, c’è una zona che si eleva su tutte le altre in questa davvero poco onorabile classifica. Di quale si tratta? A dirlo sono le statistiche.

LEGGI ANCHE: Cent’anni di arte e città: la Galleria d’Arte Moderna si racconta

Qual è la zona di Roma dove si parcheggia peggio?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo i dati raccolti fino a novembre 2025, le infrazioni legate alla sosta irregolare rappresentano la quota più consistente delle multe elevate a Roma. Oltre 800mila sanzioni riguardano divieti di sosta e fermata, parcheggi in doppia fila, auto lasciate su marciapiedi, attraversamenti pedonali, corsie riservate e aree pedonali.

Un fenomeno in crescita rispetto al 2024, che conferma come il problema non sia episodico ma strutturale. La sosta selvaggia continua a incidere sulla sicurezza, sul trasporto pubblico e sulla fruibilità degli spazi urbani, trasformando strade e piazze in zone congestionate e spesso impraticabili.

LEGGI ANCHE : — Autovelox sulla Tangenziale Est di ROMA: scattano le multe

Entrando nel dettaglio territoriale, il primato delle multe per parcheggi irregolari spetta al Municipio I, che comprende il centro storico. Qui si concentra il numero più alto di violazioni, complice l’elevata densità di traffico, la scarsità di posti auto e l’intensa presenza turistica. Subito dopo si colloca il Municipio II, con i quartieri dei Parioli e delle aree limitrofe. In queste zone sono particolarmente frequenti le soste al centro della carreggiata e in prossimità degli incroci, in netto aumento rispetto all’anno precedente. Situazioni critiche emergono anche in quartieri come Prati, dove spiccano le auto parcheggiate sugli attraversamenti pedonali.

Photo Credits: Shutterstock