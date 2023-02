Dove prendere il tè a Roma? Ecco 4 posti tra cui scegliere

Le migliori sale da tè a Roma: ecco dove andare

Come passare i pomeriggi d’autunno con i propri amici e compagni a Roma? Che ne direste di sorseggiare un buon tè o una cioccolata calda, magari accompagnata da biscotti e pasticcini?

Ecco una selezione dei migliori posti, intimi e accoglienti, dove gustare un tè all’inglese a Roma.

Arthè

è una sala da tè esattamente come te la immagineresti, dal gusto un po’ fiabesco all’Alice nel paese delle meraviglie. Da fuori è poco visibile, per entrare si deve suonare a un campanello come per entrare in un’ abitazione. Il locale situato all’EUR presenta più di quaranta tipi di tè disposti su un vassoio: verdi, gialli, rossi e neri. Si possono inoltre gustare tisane e, d’inverno, ottime cioccolate calde. Il clima familiare si percepisce dai dolci fatti in casa, dall’unica stanza con cinque tavoli e dal calore del servizio. Per chi vuole gustare la sua bevanda all’aperto viene messo a disposizione anche un grazioso giardino arredato con cura. Inoltre periodicamente sono organizzate iniziative dedicate all’arte e all’artigianato. Un posto a cui non ci si può non affezionare.

http://www.artheroma.it

Viale Pasteur n. 45 – Roma (Eur).

Tel. 338 9414121

The British Corner

è un vero e proprio angolo di Inghilterra. Posto piccolo ma accogliente che si trova in via del Pigneto. L’ arredamento vuole ricreare il clima “british” con un gusto vintage: bambole di una volta e servizi da tè vittoriani contribuiscono a rendere l’atmosfera più suggestiva possibile. Si viene dunque trasportati in un altro luogo e in un altro tempo, assaporando vari gusti di tè e gustando ottime torte. Questo locale è l’ideale per rilassarsi in compagnia di amici, lontano dal rumore della città.

https://www.facebook.com/britishcornerpigneto?hc_location=timeline

Via del Pigneto 112, Roma

Tel. 06 89160967

Makasar Bistrot

è un locale che si può incontrare a via Plauto. La carta dei tè è sicuramente molto vasta: 250 tipi provenienti da tutto il mondo. L’ indecisione senza dubbio è tanta ma al Makasar sono pronti a consigliarti e ad aiutarti nella difficile scelta. L’atmosfera è accogliente e i dolci fatti a mano. Oltre a poter gustare una bevanda calda, il Bistrò è anche una libreria: pubblicazioni del settore enogastronomico italiano, libri di cucina, ricettari ma anche riguardanti la fotografia e i viaggi. Se si passa per San Pietro non si può non fare un salto.

http://www.makasar.it

via Plauto 33/ 33 A – quartiere Borgo Pio/Vaticano

Tel. 06 6874602

Fiorditè

è sicuramente una scoperta, situato sulla Tuscolana può essere descritto come un angolo di pace per sviare al caos della metropoli. Di certo si distingue per l’ampia sezione di tè e la quantità di miscele particolari, perfette per i veri intenditori. Ma non è tutto! Vi consigliamo una visita al Fiorditè anche per la grande quantità di dolci invitanti e il grazioso giardino interno. Sicuramente da provare.

https://www.saladatefiordite.it

Via Tuscolana, 30

Tel. 06 88653263

Non vi resta che scegliere il luogo più adatto a voi!