Guida completa ai menu delle Feste tra tradizione, fine dining e atmosfere speciali

Il Natale 2025 si avvicina, portando con sé quell’atmosfera calda e luminosa fatta di addobbi, profumi, musica e ritmi più lenti. Per molti, le festività sono il momento ideale per vivere la convivialità senza lo stress dei preparativi in cucina. Roma, con la sua ricchissima scena gastronomica, offre un ventaglio di proposte che vanno dai ristoranti di tradizione alle tavole gourmet, fino alle esperienze firmate dagli hotel della Capitale.

Ecco la guida completa ai ristoranti aperti a Natale 2025, Vigilia e Capodanno, con tutti i menu speciali e le informazioni utili per prenotare.

RISTORANTI A ROMA APERTI A NATALE 2025

DAO Bistrot (Jonio e Bologna) – Cenone di Capodanno

DAO Bistrot Jonio – Montesacro

Per il 31 dicembre, la cucina tradizionale cinese diventa protagonista di un cenone dedicato alla condivisione.

Il percorso inizia con il “pieno di felicità” – involtini, toast di gamberi e nuvolette – e prosegue con ravioli misti, riso Cha Sha Chao Fan, spaghetti in brodo di mare, Duo Jiao di branzino piccante e manzo saltato con soia fermentata.

Dolce finale con Tāngyuán al sesamo nero.

Costo: 40 € (bevande escluse)

📞 06 8719 7573 – Viale Jonio 328/330

DAO Bistrot Bologna – Piazza Bologna

Menu simile nella filosofia, ricco di piatti portafortuna per iniziare l’anno con auspici propizi.

Tra i piatti: ravioli misti, gnocchi di riso saltati, spaghetti ai frutti di mare, branzino con muer e broccoli, e Tāngyuán.

Costo: 40 € (bevande escluse)

📞 06 97278973 – Via Ogliastra 10

Hosteria Grappolo d’Oro – Campo de’ Fiori

Un punto di riferimento per chi cerca la vera cucina romana in un’atmosfera elegante.

24 dicembre – Cena della Vigilia

Antipasto di mare, ravioli di zucca, zuppa broccoli e arzilla, ricciola con spinaci e panettone con zabaione.

Costo: 80 €

25 dicembre – Pranzo di Natale

Baccalà mantecato, sformatino di carciofi, tortellini in brodo, tagliolini carciofi e guanciale, agnello al forno e panettone artigianale.

Costo: 70 €

31 dicembre – Cenone

Tartare di Fassona, ravioli di gamberi, cappelletti in consommé, guancia brasata, panettone e brindisi.

Costo: 140 €

📧 feste@hosteriagrappolodoro.it

📞 06 6897080 – Piazza della Cancelleria 80

Iolanda Vino e Cucina – Marconi

25 dicembre – Pranzo di Natale

Stracciatella in brodo, polpette di bollito, lasagna tradizionale, agnello ripieno e panettone caldo con zabaione.

Costo: 40 €

31 dicembre – Cenone

Calamaro all’amatriciana, tortello ai broccoli in brodo di arzilla, linguine al gambero rosso, baccalà e cake al mandarino.

Costo: 100 €

📞 377 3937977 – Via Oderisi da Gubbio 239

Proloco Trastevere – Trastevere

25 dicembre – Pranzo di Natale

Menu che celebra le piccole produzioni laziali: stracciatella in brodo di cappone, baccalà fritto, cappelletti, cannelloni, cappone ripieno o abbacchio, dolci artigianali.

Costo: 65 €

31 dicembre – Cenone creativo

Percorso contemporaneo tra pesce, vegetali, carne alla brace e dolci delle feste.

Costo: 95 €

📞 06 45596137 – Via Goffredo Mameli 23

RISTORANTI FINE DINING E DI RICERCA

Moma – Roma (stelle Michelin)

Lo chef Andrea Pasqualucci propone due percorsi emozionanti e raffinati.

24 dicembre – Cena della Vigilia

Menu di mare: ostriche, fregola ai frutti di mare, linguine burro e alici, rombo e panettone con zabaione.

Costo: 160 € (wine pairing 80 €)

25 dicembre – Pranzo di Natale

Tortellini in brodo di cappone e tartufo bianco, tagliatelle al ragù di cortile, vitello in crosta e raviolini di zucca.

Costo: 200 € (wine pairing 100 €)

📞 06 4201 1798 – Via di San Basilio 42

Tribuna Campitelli – Rione Campitelli

Un nuovo salotto della ristorazione romana in un palazzo del 1585.

24 dicembre – Cena della Vigilia

Ampia selezione di crudi, fritti, primi di mare (risotto agli scampi, calamarata, linguine limone e ostriche), e secondi come rombo o astice.

25 e 26 dicembre

Aperto con menu alla carta.

📞 06 96007084 – Via della Tribuna di Campitelli 18

Il Marchese – Roma, Milano, Courmayeur

25 dicembre – Pranzo di Natale

Una celebrazione della romanità: trippa, coda alla vaccinara, lingotto di polenta, lasagna al ragù di agnello, punta di petto alla fornara.

Dolce finale: panettone artigianale al mirto.

Disponibile anche menu bambini.

Indirizzi:

– Roma, via di Ripetta 162

– Milano, via dei Bossi 3

– Courmayeur, via Circonvallazione 48

Anavà – Centro Storico

24 dicembre – Vigilia

Menu di mare raffinato: gambero al tartufo, triglia con topinambur, cavolfiore gratinato, mezzaluna di anguilla, spaghettino al caviale, polpo e tronchetto natalizio.

Costo: 95 €

25 dicembre – Pranzo di Natale

Lasagna carciofi e coratella, agnello porchettato, panettone artigianale, Americano al panettone.

Costo: 70 €

📞 392 8801009 – Via dell’Umiltà 33

Belloverde – Vigne Nuove

24 dicembre – Cena della Vigilia

Pizza fritta con tartare di tonno, polpo croccante, chicche scampi e tartufo, linguine ajo e ojo di mare, frittura e dolci delle feste.

Costo: 65 €

25 dicembre – Pranzo di Natale

Carciofi fritti, soqquadro di anatra, lasagna, costolette di agnello e cheesecake agrumi.

Costo: 55 €

📞 06 88793989 – Via delle Vigne Nuove 250

RISTORANTI IN HOTEL APERTI A NATALE 2025

Settimo Roman Cuisine & Terrace – Sofitel Villa Borghese

Atmosfera elegante con vista unica sulle luci della città.

24 dicembre – Vigilia

Flûte di Franciacorta, panettone al foie gras, tartare di gambero, astice, bottoni al nero, cernia e dessert natalizio.

(Prezzi su richiesta)

Hotel 5 stelle – Via Lombardia 47

Flora Restaurant – Marriott Grand Hotel Flora

Aperto 24 e 25 dicembre per menu delle feste.

Longitude 12 Bistrot – Le Méridien Visconti

Aperto 24 dicembre.

Terrazza Les Etoiles – Hotel Atlante Star

Aperto 24 e 25 dicembre con menu panoramico.

Masa – Hotel Major

Aperto 24 e 25 dicembre.

Villa Ischia – Atinia (FR)

Aperto 24, 25 e 26 dicembre.