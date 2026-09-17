Dove Cameron ha scelto una suggestiva location a pochi passi da Roma per il suo nuovo videoclip. Ecco dove sono state girate le immagini.

Dove Cameron ha scelto ancora una volta l’Italia per uno dei suoi progetti più attesi: il nuovo video della popstar americana, infatti, porta sullo schermo una location decisamente suggestiva situata a pochissima distanza da Roma. Inutile dire che la scelta ha subito acceso la curiosità dei suoi fan italiani, anche perché il legame dell’artista con il nostro Paese sembra diventare ogni giorno più stretto. Ma dove sono state girate esattamente le immagini?

“When In Rome”, il nuovo video di Dove Cameron è stato girato a un passo da Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nuovo video di Dove Cameron è stato girato a Capena, comune alle porte della Capitale. È proprio tra le sue strade che prende vita la clip ufficiale di “When In Rome”, il singolo che anticipa il suo album di debutto e che entra in rotazione radiofonica dal 18 settembre. Alla regia c’è Hannah Devries, con la produzione del brano firmata da CJ Baran.

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Il piccolo centro laziale è stato così trasformato in un set cinematografico, riuscendo a divenire parte dell’immaginario romantico e quasi sospeso costruito attorno alla canzone. Nel video compaiono persino alcuni tavoli appartenenti alla Pro Loco di Capena, normalmente utilizzati durante le feste e gli eventi del paese e finiti, per una volta, accanto a una star internazionale.

La scelta di girare il video lì, ovviamente, non arriva completamente a sorpresa. Prima dell’uscita del singolo, Dove Cameron aveva già disseminato sui social diversi indizi, pubblicando cartoline dall’Italia e fotografie scattate per le strade della Capitale.

C’è poi, soprattutto, un legame sentimentale: la cantante è notoriamente fidanzata con Damiano David, frontman dei Måneskin, e la coppia ama trascorrere diverso tempo nel nostro Paese.

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