Roma: Ferragosto è il culmine dell’estate ma anche il suo confine. Le giornate si accorceranno e il caldo comincerà lentamente a diminuire.

Nell’immaginario collettivo, il giorno di Ferragosto rappresenta il simbolo dell’estate al suo apice, ma la verità è che rappresenta anche un confine sottile: da quel momento in poi, le giornate iniziano ad accorciarsi, la luce diminuisce e il caldo inizia a rallentare, soprattutto in quei luoghi in cui – come a Roma – l’afa si sente particolarmente. Ma niente paura: il 15 agosto l’inizio del lento declino stagionale che ci porterà verso l’autunno, anche se le alte temperature potranno fare ancora capolino per qualche giorno.

Leggi anche: — Cosa si festeggia a Ferragosto e chi ha istituito questa ricorrenza? Tutto quello che c’è da sapere sul Ferragosto

Ferragosto porterà a Roma più buio e meno calore: cosa accadrà dopo il 15 agosto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Statisticamente, il periodo più caldo dell’anno è tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Ma, subito dopo Ferragosto, la situazione comincerà a cambiare: il sole tramonterà sensibilmente prima e la quantità di luce quotidiana diminuirà ogni giorno. A Roma, ad esempio, si passerà dalle oltre 15 ore di luce del Solstizio d’estate alle circa 13 ore già a fine agosto.

LEGGI ANCHE: — Mostre imperdibili a Roma nell’estate 2025: ecco cosa vedere (prima che chiudano)

Questo cambiamento avrà un impatto diretto sulle temperature: meno ore di sole significano meno energia accumulata dal suolo e quindi notti più fresche e giornate via via meno torride. Anche se l’anticiclone africano potrebbe ancora portare giornate molto calde fino alla seconda metà del mese, non sono attese nuove ondate estreme come quelle di luglio.

Il calo delle ore di luce non è solo un dato astronomico, ma qualcosa che si percepisce concretamente. Dopo Ferragosto, il tramonto arriverà sempre prima e l’escursione termica tra giorno e notte si farà più marcata.

La differenza potremo vederla anche negli orari delle albe e nelle serate meno afose. È un processo graduale ma inesorabile: a fine agosto le ore di luce saranno circa due in meno rispetto a inizio mese.

Tuttavia, l’estate non finirà di colpo. Anche settembre ci potrà riservare molte giornate piacevoli, specie nella prima metà, grazie alla cosiddetta “estate settembrina“.

Photo Credits: Shutterstock