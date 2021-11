Donne e autodeterminazione: ‘Le intellettuali di Piazza Vittorio’ a teatro

Si intitola ‘Le intellettuali di Piazza Vittorio‘ il nuovo spettacolo portato in scena dalla Compagnia Valdada. Dopo

Dopo il debutto al Teatro del Lido di Ostia, la tournée prosegue e il 28 novembre farà tappa al Teatro San Michele Arcangelo di Montopoli Sabina mentre il 7 e l’8 dicembre sarà la volta del Teatro Tor Bella Monaca.

Rivisitazione de ‘Le intellettuali’ di Molière, l’adattamento firmato da Chiara Becchimanzi vede la regia di Augusto Fornari e nel cast, otre a Becchimanzi, Giorgia Conteduca, Monika Fabrizi, Teo Guarini, Claudio Vanni, Giulia Vanni, le apparizioni straordinarie di Cinzia Leone e Vittorio Hamarz Vasfi e l’amichevole partecipazione in videochiamata di Stefano Fresi.

“Rileggendo il testo di Molière, sono rimasto colpito dalla prima scena. Quella in cui le due sorelle si contrappongono, con una che contesta all’altra di volersi sposare ed essere una donna che si dedica a fare figli. Mi è apparsa immediatamente un’immagine chiara: due sorelle di cui una indossa il velo. Un’immagine forte per noi che forse potrebbe far capire oggi, il cuore della questione affrontato anche da Moliere”

Augusto Fornari – regista