Nella Roma del Seicento, una città nella quale il potere aveva quasi sempre un volto maschile, una donna era riuscita a conquistare uno spazio che sembrava impensabile: si chiamava Olimpia Maidalchini Pamphilj, ma per tutti sarebbe diventata Donna Olimpia. Intorno a lei, già dall’epoca, si sussurravano sospetti, satire e leggende, mentre il suo nome circolava nei palazzi dove si decidevano le sorti della città.

Donna Olimpia, la “papessa” che Roma trasformò in leggenda

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Olimpia nacque a Viterbo nel 1592. Il padre avrebbe voluto destinarla al convento insieme alle sorelle, preservando l’eredità per l’unico figlio maschio, ma lei riuscì a sottrarsi a quel destino. Dopo un primo matrimonio, rimase vedova ancora giovane e con un patrimonio consistente. Nel 1612 sposò Pamphilio Pamphilj, entrando così in una delle famiglie più in vista della nobiltà romana e trasferendosi nell’ambiente di Piazza Navona.

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Fu però il cognato Giovanni Battista Pamphilj a cambiare definitivamente la sua storia. Olimpia ne sostenne l’ascesa ecclesiastica e quando, nel 1644, diventò papa con il nome di Innocenzo X, la sua influenza crebbe enormemente. A Roma si diceva che nomine, affari e favori passassero dal suo salotto: abbastanza perché la città cominciasse a chiamarla, non senza ironia, “la papessa”.

La sua presenza accanto al pontefice era così ingombrante da alimentare pasquinate, pettegolezzi e accuse spesso difficili da distinguere dalla propaganda. Le fonti ricordano però un dato concreto: Olimpia riuscì ad accumulare ricchezze, titoli e una capacità d’intervento rarissima per una donna dell’epoca. Nel 1645 divenne principessa di San Martino al Cimino e contribuì alla trasformazione del borgo e del complesso abbaziale.

Con la morte di Innocenzo X, nel 1655, tutto cambiò. Il nuovo papa Alessandro VII la allontanò da Roma e Olimpia si ritirò nei possedimenti viterbesi, dove morì nel 1657. Ma Roma non la dimenticò. La tradizione popolare arrivò a immaginare il suo fantasma su una carrozza infuocata, carica d’oro, lanciata nella notte verso il Tevere. Era l’epilogo perfetto per la storia di una donna che, in una città governata dagli uomini, era riuscita per anni a sedersi vicinissima al centro del potere.