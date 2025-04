Il 25 aprile 2025, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è giunto a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Ad accoglierlo all’aeroporto di Fiumicino, insieme alla first lady Melania, un imponente corteo di oltre 70 veicoli ha scortato la coppia presidenziale fino a Villa Taverna, la residenza dell’ambasciatore americano nel quartiere Parioli, dove alloggeranno durante la loro breve permanenza nella capitale.

Villa Taverna, situata in viale Gioachino Rossini, è una storica dimora immersa nel verde, caratterizzata da un’elegante architettura neorinascimentale e da un ampio giardino all’italiana.

Acquisita dagli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, la villa è oggi la residenza ufficiale dell’ambasciatore americano in Italia. Nel corso degli anni, ha ospitato numerosi capi di Stato e dignitari in visita ufficiale a Roma, offrendo un ambiente sicuro e riservato per incontri diplomatici di alto livello.

Una cantina d’eccellenza

Tra le peculiarità di Villa Taverna spicca una cantina sotterranea, realizzata nel 2017 su progetto dell’architetto Agnese Mazzei. Ispirata alle catacombe romane, la cantina si sviluppa su tre livelli interrati e ospita oltre 7.400 bottiglie di vini pregiati italiani e americani, donate da rinomate aziende vinicole come Antinori, Banfi e Planeta. Questo spazio esclusivo è stato concepito come luogo di rappresentanza e convivialità, dove discutere di importanti questioni internazionali in un’atmosfera rilassata.

La permanenza di Trump a Roma sarà di circa 15 ore. Dopo la partecipazione ai funerali di Papa Francesco, la coppia presidenziale ripartirà nel primo pomeriggio per fare ritorno negli Stati Uniti. Nonostante la brevità della visita, la scelta di alloggiare a Villa Taverna sottolinea l’importanza di questa residenza come punto di riferimento per la diplomazia americana in Italia.