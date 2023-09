Riapre al pubblico la Domus Tiberiana al Parco Archeologico del Colosseo a distanza di quasi 50 anni.

Riapre al pubblico la Domus Tiberiana al Parco Archeologico del Colosseo a distanza di quasi 50 anni dalla sua chiusura.

Domus Tiberiana, l’antico palazzo imperiale

Nel cuore di Roma, sul Colle Palatino, sorge uno straordinario testimone dell’antica grandezza imperiale: la Domus Tiberiana. Questo palazzo, eretto nel I secolo d.C., rappresenta il primo vero e proprio palazzo imperiale, simbolo del potere e della magnificenza degli imperatori romani.

Situata per l’appunto sul Colle Palatino, la Domus Tiberiana era strategicamente posizionata, accessibile dalla valle del Foro Romano, rappresentando così il centro nevralgico della vita politica e sociale dell’antica Roma. Questa scelta di ubicazione era comune tra le famiglie aristocratiche romane, che costruivano le proprie residenze in questa zona.

Le radici storiche di questo straordinario edificio risalgono all’epoca neroniana, poco dopo l’incendio del 64 d.C. e l’edificazione della famosa Domus Aurea. Nel corso dei secoli, la Domus Tiberiana fu oggetto di numerosi ampliamenti e ristrutturazioni, con le trasformazioni più significative apportate dagli imperatori Domiziano e Adriano, che portarono l’edificio a coprire un’area di circa 4 ettari.

L’importanza di questo palazzo nell’antica Roma è testimoniata dal fatto che ha continuato a servire come residenza imperiale fino al VII secolo, quando fu scelta come sede pontificia da Giovanni VII. Dopo secoli di abbandono, nel XVI secolo, la famiglia Farnese ha creato gli Horti Farnesiani sulle spettacolari terrazze della Domus Tiberiana, trasformandole in un lussuoso giardino.

Il restauro e l’apertura al pubblico

Oggi, dopo importanti interventi di restauro e quasi cinquant’anni di chiusura dovuti a problemi strutturali, la Domus Tiberiana riapre al pubblico come parte del Parco Archeologico del Colosseo. Questa grandiosa residenza imperiale, con le sue maestose arcate su più livelli, offre una vista iconica sulla valle del Foro Romano.

L’apertura della Domus Tiberiana ripristina anche la connessione tra il Foro Romano e il Colle Palatino attraverso la rampa di Domiziano e gli Horti Farnesiani, permettendo ai visitatori di seguire le orme degli imperatori e della loro corte mentre si dirigevano verso questa imponente dimora. L’allestimento museale, intitolato “Imago Imperii”, racconta la storia millenaria di questo monumento attraverso tredici diverse sale espositive, arricchite dalla nuova illuminazione che mette in risalto la bellezza della Domus Tiberiana.

La Domus Tiberiana rappresenta un affascinante viaggio nel cuore del potere dell’antica Roma. Offre ai visitatori l’opportunità di esplorare una delle residenze imperiali più straordinarie della storia, un luogo che continua a incantare e ispirare con la sua magnificenza e la sua importanza storica.

