A Roma la Domus Aurea è uno dei luoghi d’interesse nella Capitale: tutti i dettagli sul posto unico e suggestivo

La Domus Aurea a Roma sita nei pressi del Monte Oppio, fu fatta realizzare per volere di Nerone dopo l’incendio del 64 d.C.

Domus Aurea a Roma, la residenza di Nerone

La Domus Aurea a Roma fu realizzata per volere di Nerone che affidò il progetto agli architetti Severus e Celer, Fabullus, invece, si dedicò alle decorazioni. La struttura era composta da alcuni edifici separati da giardini, boschi e vigne e da un lago artificiale, sito nella valle dove oggi sorge il Colosseo.

Le aree principali del palazzo si trovavano sul Palatino e sul colle Oppio ed erano celebri per le decorazioni in cui a stucchi, pitture e marmi colorati si aggiungevano rivestimenti in oro e pietre preziose. All’enorme complesso si aggiungevano anche bagni con acqua normale e sulfurea, diverse sale per banchetti, tra cui la coenatio rotunda, che ruotava su se stessa. Poi ancora un grande vestibolo che ospitava la statua colossale dell’imperatore nelle vesti del dio Sole.



Secondo quanto si legge nelle opere di Svetonio, quando Nerone inaugurò questa casa, una volta terminati i lavori, non solo espresse il suo compiacimento, ma disse che finalmente poteva cominciare ad abitare in modo degno di un uomo.

Tuttavia, dopo la morte dell’imperatore, la Domus Aurea ebbe un triste epilogo. I successori decisero di cancellare ogni traccia che Nerone avesse lasciato a Roma tra cui la struttura di cui resta solo la parte adibita ai banchetti e eventi che è aperta al pubblico.

Come vistare la struttura

Oggi, la Domus Aurea è parte del Parco archeologico del Colosseo, una tappa imperdibile per chi arriva a Roma. E’ possibile prenotare il tour con guide esperte che accompagnano i visitatori lungo tutto il percorso de resti di questa dimora di Nerone.

