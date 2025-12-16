La call è rivolta ad artisti, compagnie e collettivi under 25, italiani e internazionali, attivi nei campi del teatro, della danza, delle arti performative, delle arti urbane e del circo, ma anche nella musica dal vivo, nel cinema, nel fumetto, nelle arti visive e digitali

C’è tempo fino al 31 gennaio 2026 per candidarsi alla XIII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare dedicato alla creatività delle nuove generazioni, in programma dal 23 al 28 giugno 2026 negli spazi del Teatro India di Roma.

La call è rivolta ad artisti, compagnie e collettivi under 25, italiani e internazionali, attivi nei campi del teatro, della danza, delle arti performative, delle arti urbane e del circo, ma anche nella musica dal vivo, nel cinema, nel fumetto, nelle arti visive e digitali, e in tutte le forme di ricerca artistica contemporanea.

Al centro dell’edizione 2026 dello Youth Fest c’è un’idea forte di comunità e resistenza culturale, sintetizzata dal motto “Together we stand, divided we fall”. Dominio Pubblico si conferma così come uno spazio sicuro e inclusivo, in cui l’arte giovane può trovare tempo, ascolto e uno sguardo attento, lontano dalle logiche competitive più strette.

I progetti selezionati entreranno a far parte della programmazione del festival, costruita dalla DAP – Direzione Artistica Partecipata Under 25, affiancata da professionisti e curatori per ciascuna sezione artistica.

La partecipazione è gratuita.

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale:

dominio-pubblico-teatro.it