Dominio Pubblico 2022 – La Città agli Under 25: fino al 3 Luglio musica, danza, teatro, circo, performance, mostre e non solo

A Roma arriva il secondo fine settimana di Dominio Pubblico 2022 – La Città agli Under 25, che dal 30 giugno al 3 luglio vivrà presso lo Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio.

Per il nono anno consecutivo continuano gli appuntamenti di Dominio Pubblico 2022 – La Città agli Under 25 con un nuovo week-end che porterà a Roma musica, danza, teatro, circo, performance, mostre, installazioni, cinema e arte digitale, incontri e talk.

Si parte con il Teatro, con Cinque modi illegali di salvare il mondo, uno spettacolo riguardante la lotta per la salvezza del pianeta, ma anche di se stessi, che andrà in scena il 1° luglio.

Il 3 luglio spazio alla performance di Canzone per l’Apocalisse, a cura della Compagnia A.D.D.A., mentre il 1° luglio nello Spazio esterno dell’IISS Cine Tv Rossellini si potrà assistere alla performance di KEBAB di Leonardo Tommasi, che offrirà una visione sul mondo del delivery, del fast food e delle teorie del complotto.

Sul palco si esibiranno anche diversi musicisti: il 1° luglio la cantautrice pugliese Melga, il 2 luglio i rockers dei Tha Arrows e il 3 luglio il jazz di Celidea.

Spazio anche alla slam poetry del campione mondiale 2022 Lorenzo Maragoni, che il 2 luglio porterà al secondo week-end di Dominio Pubblico 2022 – La Città agli Under 25 la sua collaborazione con WOW – Incendi Spontanei.

Alice Conti / ORTIKA, infine, il 3 luglio porterà allo Spazio Rossellini BATTLE! esito di Preparazione alla battaglia, il suo laboratorio artistico partecipato aperto a tutti.

Il programma del secondo week-end

SPAZIO ROSSELLINI – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale e Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022

ore 10:30 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: MEETING / Extra IL PARLAMENTO INCONTRA LA CITTÀ (180’)

VENERDÌ 1 LUGLIO 2022

ore 16:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: MEETING / Extra LO STATO DELL’ARTE – Tavolo delle Idee di C.Re.S.Co. (120’), evento organizzato da C.Re.S.Co. in collaborazione con Dominio Pubblico e ATCL – Circuito Multidisciplinare Regionale

ore 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Teatro / Extra IL LABIRINTO (90’) Teatro dell’Argine | max. 6 spettatori per turno (ingresso a pagamento)

ore 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Performance Urbana / Bando #NOpresent KEBAB (40’) – Leonardo Tomasi | max. 6 spettatori per turno

ore 21:00 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: Teatro / Bando #NOpresent CINQUE MODI ILLEGALI DI SALVARE IL MONDO (60’) – Compagnia Fitzcarraldo (ingresso a pagamento)

ore 23:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Musica / Bando #NOpresent MELGA (45’)

SABATO 2 LUGLIO 2022

ore 18:00 | 19:30 | 22:30 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Teatro / Extra IL LABIRINTO (90’) – Teatro dell’Argine | max. 6 spettatori per turno (ingresso a pagamento)

ore 20:00 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: Circo / Bando #NOpresent FRAMMENTI (25’) – Cecilia Rosso

ore 21:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Teatro / Extra DOMINIO PUBBLICO POETRY SLAM (90’) – Lorenzo Maragoni, WOW – Incendi Spontanei

ore 23:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Musica / Bando #NOpresent THA ARROWS – THE MIND’S CLUB (60’)

DOMENICA 3 LUGLIO 2022

ore 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Teatro / Extra IL LABIRINTO (90’) – Teatro dell’Argine | max. 6 spettatori per turno (ingresso a pagamento)

ore 19:00 – Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: MEETING / Extra RE-PLAY.Presentazione del percorso di lavoro YouthForum CircoSfera Lazio (45’)

ore 20:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Musica / Bando #NOpresent CELIDEA (40’)

ore 21:00 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: Teatro / Bando #NOpresent CANZONE PER L’APOCALISSE (60’) – Compagnia A.D.D.A (ingresso a pagamento)

ore 22:00 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: LAB / Extra LOVE! REVOLT! BATTLE! esito del laboratorio “Preparazione alla battaglia” (50’) – ORTIKA /Alice Contiore 23:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Musica / Selezione premio LAZIOsound #Borderless – EKO ORCHESTRA (40’)

Photo Credits: Lorenzo Pari via HF4