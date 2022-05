Dominio Pubblico vince il Premio di figlio migliore nell’ambito di Roma BPA Mamma Roma e i suoi Figli Migliori 2022

Romabpa Mamma Roma e i suoi Figli Migliori 2022: il progetto Dominio Pubblico si aggiudica il premio di 'Figlio Migliore'

In attesa di scoprire i partecipanti di quest’anno e l’intero programma del festival, Dominio Pubblico si conferma eccellenza della scena artistica giovane italiana aggiudicandosi il premio BPA per la sua progettualità MART.

Nell’ambito di Roma BPA Mamma Roma e i suoi Figli Migliori 2022 con MART Milliennials Art Work – Progetto di riqualificazione urbana delle aree periferiche di Roma attraverso la Street Art e l’innesco di processi di cittadinanza attiva per i più giovani, il 15 maggio scorso, il progetto Domio Pubblico si è aggiudicato questo importante riconoscimento. BPA sta infatti per Best Practices Award, e nasce nel 2017 con l’obiettivo di riconoscere, sostenere, mettere in rete la parte migliore di Roma.

Un progetto ambizioso, che prevede il coinvolgimento degli studenti nei diversi quartieri della capitale. Ma non solo: anche eventi aperti al pubblico, virtual tour, laboratori creativi, occasioni di formazione e progetti di sviluppo dell’arte, di valorizzazione del territorio e promozione di un’etica della legalità. Tutto questo è Dominio Pubblico, che nell’aggiudicazione del premio di ‘figlio migliore‘ non ha mancato di continuare ad esprimere la volontà di proseguire nel suo lungo ed ambizioso percorso.

Dominio Pubblico ha raccontato la storia di Roma tramite la street art. Nel solo: nel Municipio VIII ha creato 650 mq di storytelling urbano, regalando alla città quattro nuove opere murarie. L’area urbana della Montagnola, inoltre, nell’anno 2021 è diventata grazie al progetto un ‘museo diffuso‘ a tema Resistenza, Legalità e Memoria.

Negli anni, MART ha visto coinvolti oltre 250 ragazzi tra studenti Under 18 e universitari Under 25, interessando la riqualificazione di 4 aree urbane del Municipio VIII (Ostiense – Marconi – San Paolo – Montagnola) con la realizzazione di diverse opere murarie ispirate alla storia dei quartieri e firmate da importanti street artist riconosciuti a livello nazionale e internazionale, e di opere collettive che hanno impegnato oltre 100 artisti locali.

Photo Credits: Maurizio Riccardi via HF4