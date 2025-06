Dal 24 al 29 giugno al Teatro India arriva TEMPORALE, la nuova edizione di Youth Fest firmata Dominio Pubblico: sei giorni di spettacoli, performance e incontri, interamente curati da giovani under 25 per riscoprire il potere dell’arte come spazio di ascolto, libertà e connessione

Dal 24 al 29 giugno, il Teatro India ospita TEMPORALE, la XII edizione del festival multidisciplinare organizzato da Dominio Pubblico. Sei giorni di eventi tra teatro, musica, danza, cinema, arti visive e nuove tecnologie con oltre 130 giovani artisti e più di 30 appuntamenti, tutti selezionati da ragazze e ragazzi under 25.

Un “temporale” artistico, improvviso e liberatorio, che irrompe nel ritmo frenetico della città per restituire un tempo nuovo, umano e condiviso. È questo lo spirito con cui Dominio Pubblico – Youth Fest torna a Roma con una nuova edizione che si preannuncia intensa e sorprendente. Il titolo, TEMPORALE, allude tanto a un fenomeno atmosferico quanto a un’urgente esigenza generazionale: fermarsi, ascoltarsi, ritrovarsi.

Al centro della manifestazione, come sempre, il lavoro della DAP – Direzione Artistica Partecipata, gruppo di ragazze e ragazzi under 25 che cura in autonomia l’intera programmazione. Accanto a loro, RED – Redazione U25, squadra editoriale che documenta e racconta le attività del progetto durante tutto l’anno.

Dominio Pubblico Youth Fest: un assaggio del programma

Oltre al teatro e alla danza contemporanea (con progetti come Seriously? e Sulla nostra pelle), il Festival ospiterà performance interattive, live painting, cortometraggi, incontri con l’intelligenza artificiale (Neural Fugue di Giuliano Logos), mostre, progetti internazionali e un’esplorazione originale del fumetto grazie alla collaborazione con ARF! Festival. In programma anche Primi Tempi, rassegna di studi di danza in collaborazione con Fuori Programma Festival, e i vincitori del premio Omissis per la drammaturgia emergente.

Dominio Pubblico è oggi uno dei progetti più solidi nella formazione di pubblico e promozione culturale giovanile in Italia. Fondato da Tiziano Panici, è sostenuto dal MiC, dal Teatro di Roma e da numerosi enti italiani ed europei. In più di dieci anni ha formato oltre 1.000 spettatori attivi, molti dei quali oggi operano nel settore culturale in tutta Italia.