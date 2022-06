Roma torna in mano agli under 25 con Dominio Pubblico! 10 giorni di staffetta artistica al Teatro India e allo Spazio Rossellini

Dominio Pubblico 2022: La Città agli Under-25: a Roma un percorso di 10 giorni di fantastici eventi per tutti i gusti

Dal 24 giugno al 3 luglio presso il Teatro India e Spazio Rossellini arriva Dominio Pubblico 2022 – La Città agli Under 25, un intenso programma di virtual reality, teatro urbano, live painting, danza, musica, performance, mostre, installazioni, cinema e arte digitale.

A Roma: Dominio Pubblico 2022 – La Città agli Under 25

Dominio Pubblico torna in scena per il nono anno consecutivo: dal 24 giugno al 3 luglio 2022 vedremo dieci giorni di eventi di ogni tipo, tutti rigorosamente Under 25.

Una vera e propria staffetta artistica, divisa in due fine settimana tra il Teatro India e lo Spazio Rossellini, che faranno da scenario per le nuove tendenze dell’arte, della musica, del teatro e della performance in generale.

Potremo osservare ben 30 eventi, con 6 studi e anteprime, 5 talk e meeting, 4 premi nazionali e un laboratorio artistico partecipato aperto alla cittadinanza, dedicati a ogni forma di arte e di espressione creativa. L’opening sarà affidato ad Eugenio Saletti in arte Sale, con il cui brano è stato lanciato il bando #NOPRESENT.

“In nove anni si sono alternate nove generazioni di ragazze e di ragazzi che hanno immaginato e reso possibile la crescita di un festival multidisciplinare all’interno di Roma, con i loro sogni e il loro coraggio – ha raccontato Tiziano Panici, direttore artistico di Dominio Pubblico – Altrettanti artisti provenienti da tutta Italia e dal mondo, in questi anni hanno abitato e trasformato gli spazi della città. Dominio Pubblico oggi è un ponte verso il futuro. Un collegamento, una rete composta da eventi di teatro, danza, performance e musica sotto le stelle, con focus e mostre dedicati al cinema, alle arti visive e digitali e diversi talk che indagano lo stato dell’arte oggi all’interno della città. Una Città che appartiene alle nuove generazioni. Che amano, si ribellano e combattono!”

Il programma completo

TEATRO INDIA – Teatro di Roma

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022

ore 18:30 | Palco Canneto: OPENING DPARTY

ore 19:00 | Palco Canneto: Musica / Extra “UN ETERNO INUTILE PRESENTE” (30’) – SALE

ore 19:30 | Arena: Danza / Bando #NOpresent ONOMATOPEA (20’) – Erica Bravini, Sonia Ziccardi

ore 20:00 | Sala B: Danza / Selezione Network Risonanze SINOPIA (30’) – Marco Pergallini, Maria Stella Pitarresi

ore 21:00 | Sala Oceano: Teatro / Bando #NOpresent CALCINACCI ( 45’) – Claudio Larena (ingresso a pagamento)

ore 22:00 | Sala B: Performance / Bando #NOpresent HIT PARADE ( 35’) – Nicolò Giorgini, Francesca Rinaldi

ore 23:00 | Palco Canneto: Musica / Bando #NOpresent IL MAESTRALE ( 50’)

SABATO 25 GIUGNO 2022

ore 19:00 | Arena: Danza / Bando #NOpresent IO. TU. IO E TE. TU ED IO. NOI. LORO. NOI E LORO (20’) – Alessandra e Roberta Indolfi

ore 20:00 | Sala Oceano: Teatro / Vincitore Cantiere Risonanze 2021 BOZZOLI (60’) – Créature Ingrate

ore 21:00 | Sala B: Teatro / Vincitore Mirabilia Awards 2021 DRAMA SOUND CITY (60’) – Stalker Teatro (ingresso a pagamento)

ore 23:00 | Palco Canneto: Musica / Bando #NOpresent TRIBUNA – SOPPALCO ( 40’)

DOMENICA 26 GIUGNO 2022

ore 15:00 – 18:30 | Sala Oceano: MEETING / Extra ARTE TRANSITIVA – La comunità come contesto creativo Stalker Teatro

ore 19:00 | Arena: Performance Urbana / Extra STELI (45’) – Stalker Teatro

ore 20:30 | Sala B: Danza / Bando #NOpresent NONE (18’) – Gruppo damiano

ore 21:00 | Sala B: Danza / Selezione Premio Twain AMELIA – Una sedia per due (9’) – Priscilla Pizziol, Edoardo Sgambato

ore 22:00 | Sala Oceano: Teatro / Bando #NOpresent DISPERATO ERETICO SHOW (60’) – Collettivo Est (ingresso a pagamento)

ore 23:00 | Palco Canneto: Musica / Bando #NOpresent FEDERICO BALDI (35’)

SPAZIO ROSSELLINI – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale e Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022

ore 19:00 – 22:00 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: Cinema / Bando #NOpresent Viaggio nel corto. Il cinema agli Under 25 (180’)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022

ore 10:30 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: MEETING / Extra IL PARLAMENTO INCONTRA LA CITTÀ (180’)

VENERDÌ 1 LUGLIO 2022

ore 16:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: MEETING / Extra LO STATO DELL’ARTE – Tavolo delle Idee di C.Re.S.Co. (120’), evento organizzato da C.Re.S.Co. in collaborazione con Dominio Pubblico e ATCL – Circuito Multidisciplinare Regionale

ore 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Teatro / Extra IL LABIRINTO (90’) Teatro dell’Argine | max. 6 spettatori per turno (ingresso a pagamento)

ore 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Performance Urbana / Bando #NOpresent KEBAB (40’) – Leonardo Tomasi | max. 6 spettatori per turno

ore 21:00 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: Teatro / Bando #NOpresent CINQUE MODI ILLEGALI DI SALVARE IL MONDO (60’) – Compagnia Fitzcarraldo (ingresso a pagamento)

ore 23:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Musica / Bando #NOpresent MELGA (45’)

SABATO 2 LUGLIO 2022

ore 18:00 | 19:30 | 22:30 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Teatro / Extra IL LABIRINTO (90’) – Teatro dell’Argine | max. 6 spettatori per turno (ingresso a pagamento)

ore 20:00 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: Circo / Bando #NOpresent FRAMMENTI (25’) – Cecilia Rosso

ore 21:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Teatro / Extra DOMINIO PUBBLICO POETRY SLAM (90’) – Lorenzo Maragoni, WOW – Incendi Spontanei

ore 23:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Musica / Bando #NOpresent THA ARROWS – THE MIND’S CLUB (60’)

DOMENICA 3 LUGLIO 2022

ore 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Teatro / Extra IL LABIRINTO (90’) – Teatro dell’Argine | max. 6 spettatori per turno (ingresso a pagamento)

ore 19:00 – Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: MEETING / Extra RE-PLAY. Presentazione del percorso di lavoro YouthForum CircoSfera Lazio (45’)

ore 20:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Musica / Bando #NOpresent CELIDEA (40’)

ore 21:00 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: Teatro / Bando #NOpresent CANZONE PER L’APOCALISSE (60’) – Compagnia A.D.D.A (ingresso a pagamento)

ore 22:00 | Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale: LAB / Extra LOVE! REVOLT! BATTLE! esito del laboratorio “Preparazione alla battaglia” (50’) – ORTIKA /Alice Conti

ore 23:00 | Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: Musica / Selezione premio LAZIOsound #Borderless – EKO ORCHESTRA (40’)

MOSTRE

24-26 Giugno | Foyer Sala Oceano Teatro India – Teatro di Roma: PASSEPARTOUT. SPAZI DIGITALI

Orari di apertura: 18:00-20:00 e 23:00-00:00

1-3 Luglio | Spazio Esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini: SPAZI COLLATERALI – Mostra di arti visive #NOpresent

PROGRAMMA LIVE PAINTING

venerdì 1 luglio 2022 : live painting Chiara Ferlito

sabato 2 luglio 2022: live painting Mariano De Lorenzis: ‘’porta il tuo oggetto’’

domenica 3 luglio 2022: live painting special guest in collaborazione con GAU-Gallerie Urbane

INFO E PRENOTAZIONI

Biglietto Unico 5€ per gli spettacoli “Il Labirinto”, “Cinque modi illegali di salvare il mondo” e “Canzone per l’apocalisse” presso Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio e Spazio esterno – IISS Cine Tv Roberto Rossellini



Gli eventi a pagamento possono essere prenotati attraverso la mail prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it



Tutti i restanti eventi saranno gratuiti con prenotazione obbligatoria dalla piattaforma Eventbrite

