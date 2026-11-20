Al Chiostro del Bramante tornano le Domeniche in famiglia: laboratori creativi per bambini dai 4 ai 10 anni ispirati alla mostra FOOD, tra installazioni, collage e visita guidata.

Domeniche in famiglia al Chiostro del Bramante

Al Chiostro del Bramante tornano le Domeniche in famiglia – Speciale I colori del gusto, un appuntamento fisso della domenica mattina pensato per avvicinare i bambini al mondo dell’arte attraverso il gioco e la creatività. L’iniziativa è legata alla grande mostra “Food. Dal Rinascimento all’arte contemporanea”, a cura di Suzanne Landau, aperta al pubblico dal 17 ottobre 2026 e dedicata al rapporto tra cibo, società e immaginario artistico.

I colori del gusto: come si svolge il laboratorio

Ogni domenica alle 10.30 il cortile del Chiostro si trasforma in uno spazio di scoperta: qui le ciliegie del pittore seicentesco Bartolomeo Bimbi diventano una grande installazione da attraversare e osservare da vicino. Dopo questa esperienza immersiva, bambine e bambini dai 4 ai 10 anni partecipano a un laboratorio creativo dedicato ai colori del cibo, usando la tecnica del collage per inventare frutti e ortaggi fantastici con carte e materiali colorati, stimolando immaginazione e capacità di osservazione.

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La mostra FOOD e le informazioni pratiche

Al termine dell’attività, le famiglie possono proseguire in autonomia la visita alla mostra, che riunisce 190 opere tra dipinti, sculture, video, installazioni sonore e oggetti di arti applicate, firmate da oltre 60 artisti e artiste dal XVI secolo a oggi. Il percorso espositivo è articolato in sei sezioni tematiche dedicate al cibo come esperienza globale, gioco, memoria ed ecologia. I biglietti per le Domeniche in famiglia comprendono laboratorio e ingresso alla mostra e sono acquistabili online attraverso il sito del Chiostro del Bramante, con tariffe differenziate per bambini, adulti accompagnatori e fratellini più piccoli che partecipano solo in parte alle attività.

Foto: Ufficio Stampa