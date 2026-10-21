Domenica gratis vicino Roma: un tour in e-bike tra natura, paesaggi del Tevere e aperitivo a km zero. Ecco come partecipare all’evento.
Vuoi passare una domenica diversa, lontano dal traffico di Roma ma abbastanza vicina da concederti una gita senza grandi preparativi? In programma c’è un’esperienza gratuita in e-bike che unisce il fascino del Tevere, paesaggi naturali e il piacere di un aperitivo a chilometro zero. Un modo per scoprire il territorio pedalando con calma, tra scorci poco conosciuti e sapori locali, approfittando di un’iniziativa pensata per chi ama le escursioni all’aria aperta.
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Domenica gratis a Roma: il programma de L’Anello della Riserva di Nazzano
Si chiama “L’Anello della Riserva di Nazzano” ed è l’escursione organizzata dalla Pro Loco Tevere City APS per domenica 25 ottobre 2026.
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L’itinerario attraversa la Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa, tra sentieri lungo il fiume, panorami verdi e osservazione della flora e della fauna, con l’accompagnamento di guide locali.
Il ritrovo è alle 10 alla stazione di Poggio Mirteto Scalo, per ricevere le biciclette e partecipare al briefing sulla sicurezza.
Alle 10:30 comincia il tour; alle 11:30 è prevista una sosta all’Ecoturismo Tevere-Farfa, con un aperitivo di prodotti tipici a chilometro zero. Il rientro è programmato per le 13:30 circa.
La pedalata assistita rende l’esperienza accessibile anche a chi non è particolarmente allenato.
Come arrivare da Roma e prenotare gratuitamente
Partecipare è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria tramite Eventbrite.
Il punto di partenza è raggiungibile anche in treno, senza automobile: gli organizzatori consigliano il regionale FL1 da Roma Tiburtina delle 8:46, con arrivo a Poggio Mirteto Scalo alle 9:34.
Un’opzione comoda per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta e scegliere una gita sostenibile tra natura, movimento e sapori della Sabina.
Per informazioni è possibile scrivere a lanellodellariservadinazzano@gmail.com o contattare il 375 5352595. Le iscrizioni sono disponibili sulla pagina Eventbrite dell’evento.
Photo Credits: via Ufficio Stampa HF4