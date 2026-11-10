Il 15 novembre torna il blocco del traffico a Roma per la prima domenica ecologica: ecco gli orari, le zone coinvolte e le esenzioni.

A Roma è in arrivo una domenica diversa dal solito: il 15 novembre torna il blocco del traffico, con limitazioni alla circolazione per la prima domenica ecologica della stagione. Chi aveva in programma di muoversi in auto dovrà quindi prestare una serie di attenzioni agli orari e alle regole previste. Ma quali saranno le zone della Capitale interessate dal provvedimento? E soprattutto, quali veicoli potranno continuare a circolare nonostante lo stop?

Domenica ecologica a Roma il 15 novembre: orari e zone del blocco del traffico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domenica 15 novembre 2026 scatterà il divieto di circolazione per i veicoli a motore all’interno della ZTL Fascia Verde. Il provvedimento, pensato per ridurre l’inquinamento atmosferico, sarà valido in due fasce orarie, ovvero dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30.

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Non tutti i mezzi, però, saranno obbligati a fermarsi. Sono infatti previste alcune deroghe, ma l’elenco dei veicoli esentati sarà ufficializzato attraverso un’apposita ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, attesa nei prossimi giorni.

La giornata sarà anche un’occasione per vivere Roma in maniera diversa. Dalle 10 alle 18, tra piazza Risorgimento e via Ottaviano, sono previsti spettacoli, musica, teatro, cabaret e attività dedicate ai bambini. Non mancheranno laboratori di ecologia e riciclo, per sensibilizzare cittadini e famiglie sulla sostenibilità ambientale e sulla qualità dell’aria.

Quello del 15 novembre sarà soltanto il primo appuntamento della stagione 2026-2027. Gli altri blocchi sono già stati fissati per il 6 dicembre 2026, il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo 2027.

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