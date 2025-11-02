Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Roma è pronta a inaugurare una nuova stagione all’insegna della sostenibilità ambientale: tornano le Domeniche Ecologiche, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Capitolina per sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile.

La Giunta Capitolina ha approvato il calendario delle prime due date per la stagione invernale 2025-2026, durante le quali sarà previsto il blocco totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico all’interno della ZTL “Fascia Verde”, nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30.

Saranno complessivamente cinque le Domeniche Ecologiche in programma per i prossimi mesi. Le prime due giornate già confermate sono:

Domenica 9 novembre 2025

Domenica 7 dicembre 2025

Come di consueto, le ordinanze specifiche relative a ciascuna data definiranno nel dettaglio le classi ambientali dei veicoli soggetti al divieto, le categorie esentate o derogate, nonché eventuali variazioni di orario o calendario dovute a esigenze organizzative o meteorologiche.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere sull’impatto del traffico urbano e per incentivare comportamenti più sostenibili, promuovendo l’uso dei mezzi pubblici, della mobilità condivisa e delle biciclette come alternative concrete per una Roma più vivibile.