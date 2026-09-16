Tornano le domeniche ecologiche, la prima sarà il 15 novembre.

La Giunta capitolina ha approvato ha approvato la Memoria, presentata dall’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, con cui viene stabilito il calendario delle cinque domeniche ecologiche della stagione invernale 2026-2027, le giornate di divieto totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico nella zona Ztl “Fascia Verde”, nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30.

“Le domeniche ecologiche istituite tra le misure mirate alla prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, hanno anche una importante funzione di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche ambientali. Con questo obiettivo, anche per la prossima stagione invernale come gli scorsi anni, nelle giornate di stop al traffico saranno organizzati eventi tematici in diversi luoghi della città”.

Queste le date individuate: 15 novembre, 6 dicembre, e poi nel 2027 il 24 gennaio, 21 febbraio e 21 marzo.

Le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e le eventuali variazioni di date e orari saranno comunicate di volta in volta nelle singole ordinanze relative a ciascuna data.