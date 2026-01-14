La Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque “domeniche ecologiche” previste per la stagione invernale 2025-2026. In queste giornate sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all’interno della ZTL “Fascia Verde”, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Dopo quella del 7 dicembre, le prossime date individuate sono:

18 gennaio 2026

22 febbraio 2026

29 marzo 2026

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, punta a sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità e della riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Come già avvenuto in occasione della prima domenica ecologica del 9 novembre scorso, durante le giornate di stop alla circolazione saranno organizzati eventi culturali, attività di intrattenimento e momenti di informazione ambientale, con l’obiettivo di trasformare il blocco del traffico in un’occasione di partecipazione e consapevolezza collettiva.

Eventuali deroghe, modifiche o precisazioni sugli orari saranno rese note con specifiche ordinanze per ciascuna delle date previste.