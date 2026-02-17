Torna a Roma uno degli appuntamenti più noti dedicati alla mobilità sostenibile: domenica 22 febbraio è in programma una nuova domenica ecologica, con lo stop alla circolazione dei veicoli privati all’interno della Fascia Verde cittadina.

Il provvedimento, che rientra nel calendario stagionale delle eco-domeniche, sarà il penultimo della stagione: l’ultimo appuntamento è infatti già fissato per il 29 marzo.

Orari del blocco del traffico

Come avviene di consueto, lo stop alle auto sarà articolato in due fasce orarie nel corso della giornata di domenica.

Gli orari definitivi verranno stabiliti nei prossimi giorni con una specifica ordinanza del sindaco, anche tenendo conto dell’evento sportivo serale Roma–Cremonese, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

È importante ricordare che:

le strade che delimitano il perimetro della Fascia Verde restano percorribili

è disponibile una mappa navigabile per verificare se ci si trova all’interno o all’esterno della zona soggetta a limitazioni.

Veicoli esenti: chi può circolare

Anche per questa domenica ecologica sono previste numerose deroghe. Potranno circolare regolarmente:

veicoli elettrici e ibridi

auto GPL o metano (da Euro 3 in poi)

(da Euro 3 in poi) auto benzina Euro 6

ciclomotori 4 tempi da Euro 2 in poi

motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi

veicoli al servizio di persone con disabilità

mezzi delle flotte di car sharing

Come raggiungere lo Stadio Olimpico con i mezzi pubblici

In occasione della partita serale, lo Stadio Olimpico sarà facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico. Tra le principali linee bus attive:

2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.

L’area di piazzale Flaminio (da cui parte la linea 2 verso lo stadio) è collegata anche dalle linee 61, 160, 490 e 495, oltre ai collegamenti festivi 120F e 150F.

Metro e trasporto notturno

La domenica:

ultime corse della metropolitana alle 23.30 dai capolinea

successivamente il servizio prosegue con i bus notturni:

nMA (Metro A)

(Metro A) nMB e nMB1 (Metro B/B1)

(Metro B/B1) nMC (Metro C)

La domenica ecologica rappresenta un’opportunità per vivere Roma in modo diverso: meno traffico, più spazio per pedoni, ciclisti e famiglie, e un’attenzione concreta alla qualità dell’aria.

📅 Prossima eco-domenica: 22 febbraio

📅 Ultimo appuntamento stagionale: 29 marzo