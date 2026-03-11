La prossima domenica, 29 marzo, torna a Roma la domenica ecologica, con il consueto blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della ZTL “Fascia Verde”. La misura rientra nel calendario definito dalla Giunta capitolina per la stagione invernale 2025-2026.

Oggi è 11 marzo, quindi mancano meno di tre settimane al prossimo appuntamento con lo stop al traffico, previsto appunto per domenica 29 marzo.

Stop alle auto: orari e area interessata

Durante la giornata sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all’interno della ZTL Fascia Verde nelle seguenti fasce orarie:

7.30 – 12.30

16.30 – 20.30

Il blocco fa parte delle cinque “domeniche ecologiche” previste per l’inverno 2025-2026 e promosse dall’Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, con l’obiettivo di ridurre temporaneamente il traffico e sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale e della qualità dell’aria.

Eventi e iniziative durante la giornata

Come già avvenuto in occasione della prima domenica ecologica della stagione, il 9 novembre scorso, la giornata non sarà solo dedicata al blocco del traffico. In diversi quartieri della città saranno organizzati eventi culturali, attività di intrattenimento e momenti di informazione ambientale, pensati per coinvolgere cittadini e famiglie.

L’intento dell’amministrazione è trasformare lo stop alle auto in un’occasione di partecipazione collettiva, promuovendo stili di vita più sostenibili e una maggiore consapevolezza sull’inquinamento atmosferico.

Possibili deroghe

Eventuali deroghe, modifiche o precisazioni sugli orari saranno comunicate con specifiche ordinanze che verranno pubblicate in prossimità delle date previste.

Dopo la domenica del 22 febbraio, quella del 29 marzo sarà dunque l’ultimo appuntamento del calendario 2026 con le domeniche ecologiche nella Capitale.