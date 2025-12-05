A Roma il 7 dicembre torna la domenica ecologica: stop al traffico nella Fascia Verde e orari limitati per favorire mobilità sostenibile.

A Roma sta per tornare una giornata dedicata alla sostenibilità e alla mobilità alternativa: la domenica ecologica del 7 dicembre porterà con sé limitazioni al traffico in alcune fasce orarie e nel perimetro definito dalla ZTL Fascia Verde. Sarà un appuntamento variabile nell’arco della giornata e richiederà un certo grado di attenzione da parte di residenti, visitatori e pendolari. Non sarà poi così semplice districarsi!

Roma: orari e modalità del blocco del traffico della domenica ecologica del 7 dicembre

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il divieto di circolazione per i veicoli a motore endotermico sarà attivo nella ZTL Fascia Verde in due finestre temporali: dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00. L’orario pomeridiano è stato rimodulato per consentire l’afflusso allo stadio Olimpico, dove alle 18 si giocherà Lazio–Bologna.

La misura rappresenta la seconda delle cinque domeniche ecologiche previste in inverno: la precedente è stata il 9 novembre, mentre le successive si terranno il 18 gennaio, 22 febbraio e 29 marzo 2026 .

Sono previste diverse deroghe: potranno circolare veicoli ibridi ed elettrici, quelli alimentati a GPL o metano da Euro 3 in poi, auto benzina Euro 6, moto 4 tempi Euro 3 e successivi, mezzi sharing e veicoli al servizio di persone con disabilità. Restano sempre esclusi dal blocco mezzi di soccorso e pubblica sicurezza .

Come in altre edizioni, la giornata sarà accompagnata da iniziative di sensibilizzazione ambientale a cura del Dipartimento comunale competente. Inoltre, in occasione della Domenica ecologica, sarà possibile accedere gratuitamente ai musei civici della Capitale, offrendo un’opportunità culturale a tutti coloro che decidono di lasciare l’auto a casa.

Photo Credits: Shutterstock