Domenica 22 marzo tutto il mondo correrà a Roma per l’Acea Run Rome The Marathon 2026, l’evento che trasforma la Città Eterna in un grande scenario sportivo. La diretta sarà su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con appuntamento dalle ore 9 per seguire i protagonisti lungo i 42,195 km del percorso.

Un percorso tra storia e spettacolo

La partenza sarà dal Colosseo e dai Fori Imperiali, con arrivo al Circo Massimo, attraversando alcune delle tappe più iconiche di Roma: Basilica di San Paolo, Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo, Basilica di San Pietro, con una tappa anche al Foro Italico. Il percorso toccherà inoltre Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona, regalando uno spettacolo unico ai partecipanti e agli spettatori.

Numeri da record

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di oltre 36.000 iscritti provenienti da 166 paesi e si prevede che in città saranno presenti più di 120.000 persone, tra corridori, accompagnatori e turisti. Lo scorso anno la Maratona di Roma è stata la più veloce corsa in Italia sia al maschile che al femminile, e quest’anno l’attesa è di un nuovo record.

Telecronaca e aggiornamenti live

La maratona sarà raccontata da Nicolò Gatti, con commento tecnico di Alessandro Nocera. Gli appassionati potranno seguire aggiornamenti in tempo reale, risultati e notizie su skysport.it, sull’App Sky Sport e sui profili social ufficiali di Sky Sport.



NOTA BENE: Per l’edizione 2026 non è prevista una diretta su Youtube