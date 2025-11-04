Alla ricerca di un’idea golosa per le feste? Ecco i nuovi dolci di Natale perfetti da regalare per stupire amici e parenti con creazioni che uniscono tradizione artigianale e design innovativo, firmate Loison.

Le feste di Natale sono quasi dietro l’angolo e, passo dopo passo, le nostre case e le nostre strade stanno prendendo le luci e i colori della magia del periodo più bello dell’anno. Mentre gli addobbi cominciano a riempire i nostri pensieri, c’è chi è già alle prese con la scelta dei doni tradizionali per amici e parenti. Se siete alla ricerca di qualche idea utile e golosa, abbiamo per voi qualche consiglio sui dolci di Natale da regale. Abbiamo praticamente solo l’imbarazzo della scelta, dato che sono tutti meravigliosamente squisiti (e da gustare dal primo all’ultimo morso!)

Loison, dolci di Natale da regalare: PeachMary®, la provocazione che stuzzica il gusto!

Fare un regalo ad una persona cara non è semplice. Tutti desideriamo stupire e condensare in un piccolo dono tutto il nostro affetto, in modo da rendere il destinatario il più felice possibile. Un dolce di Natale, se scelto accuratamente, è un’ottima idea se siamo alla ricerca di qualcosa da regalare. E può essere una piacevole sorpresa.

Loison, una storica azienda vicentina che ha punti vendita in tutta Italia, ad esempio, propone anche per questo periodo i suoi prodotti unici e originali, che seguono la tradizione ma con un tocco di innovazione.

Partiamo con un esempio, ovvero con il protagonista assoluto del Natale 2025: il Panettone PeachMary®, l’ultima creazione di Dario Loison. Una rivoluzione delicata e gentile che unisce la dolcezza della pesca alla freschezza del rosmarino, con un tocco aromatico mai visto prima.

Ed è tutto assolutamente a filiera corta. L’impasto soffice del panettone tradizionale è arricchito da pesche semicandite italiane, crema alla pesca e un pizzico di rosmarino, che dona equilibrio e invita tutti a fare il bis. Come da pieno stile Loison, servono 72 ore di paziente lavorazione per ottenere la perfetta armonia tra profumo e fragranza. E a dare quel tocco in più c’è la Vaniglia Bourbon del Madagascar e addirittura il sale marino di Cervia, volto a nobilitare ogni impasto.

Anche il packaging, firmato Sonia Pilla (art director di Sonia Design e moglie di Dario Loison), è un capolavoro botanico: scatola verde salvia con illustrazioni di aghi di rosmarino e rami di pesco in fiore, maniglia in doppio raso e dettagli dorati. Disponibile in tre formati – da 600, 750 e 1000 grammi – è pensato per essere un dono raffinato da esibire con orgoglio. E, una volta portato in tavola, andrà sicuramente a ruba.

Un Natale che profuma d’Eden

Sonia Design, anno dopo anno, ci ha abituati a trasformare il Natale in un racconto visivo, come in questo tema 2025 che si ispira a un piccolo giardino dell’Eden nel quale variopinti volatili si aggirano in un rigoglioso fiorire di fiori e frutta, che si fanno simbolo delle emozioni umani. L’intera collezione che parla di armonia, grazia e autenticità, in perfetto equilibrio tra arte e pasticceria.

La Latta XIX Limited Edition, lo Scrigno Magia, il Bauletto Sogno e il Cubo Armonia racchiudono quattro anime diverse dello stesso sogno: dolci da gustare con tutti i sensi, dove anche il packaging è parte dell’esperienza.

La Latta XIX Limited Edition: cinque sfumature di gusto

Ogni stile celebra tanti stili, tanti gusti, tante varianti. La Latta XIX Limited Editon, proposta in cinque varianti di colore — verde, bordeaux, blu notte, grigio e tortora — decorate da fiori, frutti e uccelli variopinti, ci conquista con cinque panettoni che interpretano i sapori del Natale in chiave Loison.

Si va dal Classico AD 1476, con uvetta, scorze d’arancia e cedro di Calabria al Regal Cioccolato, dedicato agli amanti del fondente puro. C’è poi il Mandarino, con il profumo solare del tardivo di Ciaculli, Presidio Slow Food; e il NeroSale, incontro raffinato tra caramello al burro salato e cioccolato. Conclude la lista il classico Pera Cioccolato, abbraccio vellutato tra frutta e cacao del Sudamerica.

Lo scrigno Magia: un gioiello, più che una confezione

Più che una confezione, un gioiello. Lo scrigno Magia si disvela come un fiore, mostrando le sue illustrazioni delicate sulle quali si muovono pavoni reali bianchi, simboli di grazia e bellezza.

Ogni colore racconta un gusto: celeste per il Classico, verde salvia per il Limone, avorio per l’Amarena e blu notte per la Pera e Cioccolato. Un equilibrio perfetto tra estetica e bontà.

Il bauletto Sogno: un tuffo nelle pasticcerie d’altri tempi

Ispirato ai bauletti del primo Novecento, il Sogno è un omaggio alla memoria e alla nostalgia delle pasticcerie d’altri tempi. Le superfici decorate con aironi eleganti e discreti ricordano la bellezza silenziosa della natura. Anche qui ogni tonalità corrisponde a un gusto. Andiamo dal Marron Glacé, vellutato e sofisticato al Mandarino, fresco e mediterraneo. La tradizione impazza elegante con il Classico AD 1476, mentre il Regal Cioccolato, intenso e avvolgente, è perfetto per fare del dolce uno scrigno di ricordi, ideale per chi ama regalare emozioni autentiche.

Armonia, la vanità del pandoro

Non poteva mancare un omaggio al pandoro, vestito di poesia per l’occasione dalle mani di Sonia Pilla. Il cubo Armonia è un giardino rigoglioso dove danzano pavoni, farfalle e libellule. Quattro i colori e le farciture. Dal verde per lo Zabaione, all’avorio per il Caramello Salato, dal celeste per il Classico alla Vaniglia Bourbon del Madagascar al marrone per il Cioccolato.

Dolci di Natale da regalare: Loison, la tradizione che guarda al mondo

Con oltre 70 Paesi raggiunti e un fatturato 2024 di 13 milioni di euro (di cui il 65% proveniente dall’export), Loison Pasticceri dal 1938 si conferma ambasciatore del gusto italiano nel mondo.

Ogni creazione è il risultato di una filiera corta e trasparente, di ingredienti tracciabili e di collaborazioni etiche come quella con i produttori di Vaniglia Bourbon del Madagascar, Presidio Slow Food. La tradizione incontra così la visione: il panettone diventa un linguaggio universale di bellezza, da vivere e regalare.