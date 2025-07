Dopo aver elettrizzato la città con sfilate in luoghi storici come Via Veneto, Villa Adriana, il Foro Romano e Ponte Sant’Angelo, oggi termina in bellezza il loro Grand Tour della moda: una festa esclusiva negli Studios di Cinecittà, l’iconico “Hollywood sul Tevere”.



Sarà un ricevimento glamour tra i set cinematografici, con atmosfera anni ’50 ispirata alla Dolce Vita felliniana

Non mancheranno ospiti d’eccezione, tra celebrità del cinema e della musica, che hanno già calcato le passerelle della settimana

La scenografia omaggia la storica relazione tra moda, cinema e spettacolo, con rimandi visivi agli anni d’oro del cinema romano.

L’evento coincide con la sontuosa mostra di Dolce&Gabbana a Palazzo Esposizioni, che sta conquistando i romani

Dopo quattro giorni di Alta Moda — tra alta gioielleria, sartoria e omaggi all’Impero e alla Dolce Vita — la scelta del set celebrativo a Cinecittà offre una sferzata finale di stile e cultura, rafforzando lo stretto legame del brand con il cinema e la creatività italiana.

Cinecittà è stata storicamente il cuore pulsante della produzione cinematografica italiana: da Fellini e Rossellini fino ai grandi registi internazionali. La festa di oggi intende celebrare proprio questo patrimonio, unendo moda, arte e memoria culturale.