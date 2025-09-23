All’Aeroporto di Fiumicino è arrivato il Dog Relais, un vero e proprio hotel di lusso pensato per i nostri cani! Il successo è immediato.

Se avete un amico a quattro zampe sapete tutte le difficoltà che ci sono ogni volta che bisogna organizzare un viaggio: quando si parte diventa tutta una gimcana tra dog sitter, pensioni e sensi di colpa. Anche a Roma, però, siamo riusciti a vedere finalmente una novità che sembra quasi uscita da una commedia americana, dato che a due passi dalle piste dell’aeroporto di Fiumicino è arrivato un resort dedicato esclusivamente ai nostri amici cagnolini. Tra camere private, spa e trattamenti rilassanti, è arrivato il Dog Relais, un vero e proprio paradiso canino!

Dog Relais a Roma: un hotel a cinque stelle per i nostri cani

Il Dog Relais di Roma è il primo dog hotel d’Europa ad aprire dentro un grande aeroporto. Sorge a a Fiumicino, ha 40 camere (spesso tutte prenotate in alta stagione) dotate di pavimenti riscaldati, giardinetti privati e musica a 432 hertz per conciliare il sonno. Per i più timidi ci sono spazi appartati, mentre chi ama le coccole può contare su un’intera spa con servizi come toelettatura, bagni rilassanti e persino cure dentali. Tra i trattamenti più richiesti ci sono l’aromaterapia alla lavanda o alla menta e i massaggi all’arnica per muscoli e articolazioni affaticati.

Sembra essere un servizio pensato per i cani dei passeggeri in partenza, ma è subito diventato un punto di riferimento anche per i romani. C’è chi porta il proprio amico a quattro zampe al Dog Relais per il daycare, chi per l’addestramento e chi semplicemente per regalargli una giornata di benessere.

Il successo è stato immediato: già dal 1° agosto le camere erano tutte sold out. Non mancano i comfort premium, come stanze da 60 euro a notte con videochiamata sempre attiva e dispenser di snack controllabili via app.

Photo Credits: Shutterstock