DIS/INTEGRATION – Gli artisti con disabilità dei Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio in mostra alla Università di ROMA TRE

Gli artisti con disabilità dei Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con l’artista Cesar Meneghetti, in una mostra a cura di Alessandro Zuccari dal 21 novembre – 16 dicembre 2022 presso UNIVERSITÀ DI ROMA TRE Piano terra della sede centrale, Torre A in via Ostiense, 133



La mostra è promossa e realizzata dalla Comunità di Sant’Egidio con il sostegno dell’Università Roma Tre.

La mostra DIS/INTEGRATION approda all’Università degli Studi Roma Tre, all’interno dei nuovi spazi della sede centrale in via Ostiense 133, in occasione dei 30 anni dell’Ateneo.



Gli artisti dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio, in un lavoro e percorso comune con Cesar Meneghetti, sono stati invitati a parlare, a esprimersi creativamente, a suggerire un nuovo mondo possibile, mettendo in opera con profondità e ironia la loro verità e il loro pensiero, per offrire al pubblico proposte per un futuro comune ed inclusivo.

L’esposizione è incentrata sui temi delle fragilità e diseguaglianze, nonché dell’accoglienza e integrazione, legati anche a questioni di attualità come le migrazioni, la crisi climatica e ambientale, i conflitti e le loro drammatiche conseguenze, e, fra questi anche quello angosciante in corso in Ucraina e la grande sete di pace.Disegni, dipinti, installazioni, collage di parole testimoniano l’efficacia imprescindibile della dimensione del laboratorio creativo, capace di attivare percorsi di liberazione dal silenzio. Attraverso l’arte si esprime così un pensiero talvolta nascosto e una visione del mondo che suggerisce un’alternativa attuabile e condivisibile grazie al passaggio “dall’io al noi”.



L’evento si inserisce nel percorso che l’Università ha intrapreso e nella scelta di raccontare i propri servizi alla città a partire dalle parole: Cultura, Diritto allo studio, Inclusione.



L’ingresso alla mostra è gratuito.



César Meneghetti, che ha collaborato all’organizzatore dell’evento, è un artista che lavora in ambito internazionale, sensibile alle questioni globali: partendo dall’esplorazione di storie e di vite apparentemente senza grandezza eppure capaci di suscitare connessioni, intreccia di nuovo la sua opera con quella dei Laboratori, dopo aver presentato alcuni suoi lavori alla Biennale di Venezia nel 2013, al MAXXI di Roma tra 2015 e 2016 e al Vittoriano, con la mostra exclusion/inclusion, nel 2018-19. Sito Web : www.dis-integration.org