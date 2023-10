Match tra Roma e Slavia Praga per la fase a gironi UEFA Europa League 26 ottobre 2023: dove vedere la partita

Questa sera si terrà la diretta Roma–Slavia Praga inerente alla fase dei gironi UEFA della Champions League. Dopo aver vinto 4 partite di seguito tra campionato e coppe, i giallorossi sono pronti a scendere in campo per una nuovo match che segnerà il loro futuro in Europa League. Ecco dove vedere il match sia in tv sia nei locali della Capitale.

Diretta Roma-Slavia Praga, dove si gioca la partita?

La partita Roma-Slavia Praga verrà giocata nella Capitale allo Stadio Olimpico oggi 26 ottobre 2023 alle ore 21:00 e avrà come arbitro Espen Eskas e come var Bastian Dankert.

Diretta Roma-Slavia Praga, dove vederla in tv e nei locali della Capitale

La partita della Champions League potrà essere seguita in streaming live e on demand su DAZN.

Invece, i romani che vogliono trascorrere una serata in compagnia di amici davanti ad una buona birra o altro, godendo del match, potranno farlo in alcuni locali della Capitale che metteranno a disposizione il maxi schermo.

Tra questi ricordiamo:

Città dell’Altra Economia (ex mattatoio testaccio) in occasione del polpetta Festival ;

; Angeli Rock, in via Ostiense 193 b (vicino la basilica di San Paolo fuori le Mura) ;

; Il Clown Pub in Via Litoranea 22.

Quale potrebbe essere la formazione della Roma?

Secondo gli esperti, la Roma scenderà in campo con uno schema di gioco 3-5-2: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

Mourinho, infatti, ha confermato l’assenza di Smalling, Cristante con Ndicka e Mancini dovrebbero essere in difesa. A metà campo Paredes agirà in cabina di regia, Bove e Aouar andranno a completare il reparto, sulla sinistra Zalewski e a destra Karsdorp è in vantaggio su Celik. In avanti El Shaarawy o Belotti.

Quale potrebbe essere la formazione dello Slavia Praga?

Per quanto riguarda lo Slavia Praga, invece, si preannuncia un 3-4-2-1: Mandous; Masopust, Holes, Ogbu; Tomic, Sevcik, Dorley, Dumitrescu; Doudera, Wallem; Van Buren Allenatore: Jindřich Trpišovský.

Chi vincerà il match?

E’ ancora presto per dirlo ma il pronostico del match vede la Roma vincitrice con un 2-1. Non resta che attendere per avere il risultato finale, tanti hanno scommesso sulla vittoria dei giallorossi.

FOTO: SHUTTERSTOCK