Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte.
Domenica 24 maggio 2026 torna la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI): un appuntamento ormai fisso che permette di entrare gratuitamente in oltre 450 luoghi esclusivi tra castelli, ville, palazzi, parchi e giardini.

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Un viaggio nella storia e nella bellezza che racconta l’identità del nostro Paese e che, sempre più, viene visto come una risorsa concreta per uno sviluppo culturale e sostenibile.

Il tema 2026 – “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” – sottolinea proprio questo: le dimore storiche non sono solo memoria, ma un patrimonio attivo da preservare e valorizzare.

Cosa vedere nel Lazio (e dintorni di Roma)

Anche quest’anno il Lazio partecipa con decine di aperture straordinarie tra città e provincia. Ecco alcune delle dimore visitabili gratuitamente.

Roma e provincia

Nel cuore della Capitale e nei dintorni si concentra uno dei programmi più ricchi:

  • Castello Odescalchi – Bracciano
  • Fondazione Memmo, Scuderie di Palazzo Ruspoli
  • Palazzo Attolico (Cortili Aperti)
  • Palazzo Capponi dall’Olio Antonelli (prenotazioni chiuse)
  • Palazzo Lante
  • Palazzo Massimo Lancellotti dè Torres
  • Palazzo Montoro
  • Palazzo Odescalchi
  • Palazzo Santacroce
  • Palazzo Sforza Cesarini
  • Palazzo Taverna
  • Palazzo Torlonia
  • Piano nobile e giardino di Palazzo Brancaccio
  • Villa Giovanelli Fogaccia
  • Villa Lubin
  • Tenuta di Pietra Porzia (Frascati)
  • Villa del Cardinale (Rocca di Papa)
  • Villino Volterra (Ariccia)

E ancora: Casale Sant’Eusebio, Palazzo Pelliccioni (Poli), Palazzo Manni-Patrizi (Gerano), Trebula Suffenàs – Villa Manni (Ciciliano), Villa Mergè.

Frosinone

  • Castello Teofilatto (Torre Cajetani)
  • Castello di Fumone
  • Palazzo Torti Turriziani Colonna

Latina

  • Borghetto Di Stefano (Pontinia)
  • I Torrioni di Terracina
  • Palazzo Gabrielli del Gallo di Roccagiovine (Prossedi)

Rieti

  • Castello Malvezzi Campeggi (Orvinio)
  • Castello Pinci (Castel San Pietro Sabino)
  • Torre Orsini (Stimigliano)
  • Palazzo Colelli e Palazzo Martelli (Rieti)
  • Palazzo Martini (Fara in Sabina)
  • Parco Camuccini (Cantalupo in Sabina)
  • Villa Vecchiarelli

Viterbo

  • Castello e Giardini Ruspoli di Vignanello
  • Palazzo Cozza Caposavi (Bolsena)
  • Relais Villa Lina (Ronciglione)
  • Rocca Farnese (Ischia di Castro)
  • Villa Muti Bussi
  • Villa Rossi Danielli

Perché vale la pena andarci

La Giornata ADSI è una delle rare occasioni per entrare in luoghi spesso privati e normalmente chiusi al pubblico: residenze che custodiscono archivi, arredi storici, giardini segreti e storie di famiglie che hanno attraversato i secoli.

Molte visite sono gratuite ma su prenotazione, e in alcuni casi includono tour guidati, aperture di cortili storici e percorsi speciali.

Un consiglio

Se vuoi partecipare, muoviti in anticipo: alcune dimore – soprattutto a Roma – registrano il tutto esaurito rapidamente.

Il 24 maggio è l’occasione perfetta per scoprire un lato meno turistico (e più sorprendente) del Lazio: quello che si nasconde dietro portoni normalmente chiusi.

Per conoscere l’elenco completo delle dimore aderenti e le modalità di partecipazione è disponibile la pagina ufficiale della rete delle dimore storiche del Lazio:
retedimorestorichelazio.it