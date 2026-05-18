Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte.
Domenica 24 maggio 2026 torna la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI): un appuntamento ormai fisso che permette di entrare gratuitamente in oltre 450 luoghi esclusivi tra castelli, ville, palazzi, parchi e giardini.
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Un viaggio nella storia e nella bellezza che racconta l’identità del nostro Paese e che, sempre più, viene visto come una risorsa concreta per uno sviluppo culturale e sostenibile.
Il tema 2026 – “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” – sottolinea proprio questo: le dimore storiche non sono solo memoria, ma un patrimonio attivo da preservare e valorizzare.
Cosa vedere nel Lazio (e dintorni di Roma)
Anche quest’anno il Lazio partecipa con decine di aperture straordinarie tra città e provincia. Ecco alcune delle dimore visitabili gratuitamente.
Roma e provincia
Nel cuore della Capitale e nei dintorni si concentra uno dei programmi più ricchi:
- Castello Odescalchi – Bracciano
- Fondazione Memmo, Scuderie di Palazzo Ruspoli
- Palazzo Attolico (Cortili Aperti)
- Palazzo Capponi dall’Olio Antonelli (prenotazioni chiuse)
- Palazzo Lante
- Palazzo Massimo Lancellotti dè Torres
- Palazzo Montoro
- Palazzo Odescalchi
- Palazzo Santacroce
- Palazzo Sforza Cesarini
- Palazzo Taverna
- Palazzo Torlonia
- Piano nobile e giardino di Palazzo Brancaccio
- Villa Giovanelli Fogaccia
- Villa Lubin
- Tenuta di Pietra Porzia (Frascati)
- Villa del Cardinale (Rocca di Papa)
- Villino Volterra (Ariccia)
E ancora: Casale Sant’Eusebio, Palazzo Pelliccioni (Poli), Palazzo Manni-Patrizi (Gerano), Trebula Suffenàs – Villa Manni (Ciciliano), Villa Mergè.
Frosinone
- Castello Teofilatto (Torre Cajetani)
- Castello di Fumone
- Palazzo Torti Turriziani Colonna
Latina
- Borghetto Di Stefano (Pontinia)
- I Torrioni di Terracina
- Palazzo Gabrielli del Gallo di Roccagiovine (Prossedi)
Rieti
- Castello Malvezzi Campeggi (Orvinio)
- Castello Pinci (Castel San Pietro Sabino)
- Torre Orsini (Stimigliano)
- Palazzo Colelli e Palazzo Martelli (Rieti)
- Palazzo Martini (Fara in Sabina)
- Parco Camuccini (Cantalupo in Sabina)
- Villa Vecchiarelli
Viterbo
- Castello e Giardini Ruspoli di Vignanello
- Palazzo Cozza Caposavi (Bolsena)
- Relais Villa Lina (Ronciglione)
- Rocca Farnese (Ischia di Castro)
- Villa Muti Bussi
- Villa Rossi Danielli
Perché vale la pena andarci
La Giornata ADSI è una delle rare occasioni per entrare in luoghi spesso privati e normalmente chiusi al pubblico: residenze che custodiscono archivi, arredi storici, giardini segreti e storie di famiglie che hanno attraversato i secoli.
Molte visite sono gratuite ma su prenotazione, e in alcuni casi includono tour guidati, aperture di cortili storici e percorsi speciali.
Un consiglio
Se vuoi partecipare, muoviti in anticipo: alcune dimore – soprattutto a Roma – registrano il tutto esaurito rapidamente.
Il 24 maggio è l’occasione perfetta per scoprire un lato meno turistico (e più sorprendente) del Lazio: quello che si nasconde dietro portoni normalmente chiusi.
Per conoscere l’elenco completo delle dimore aderenti e le modalità di partecipazione è disponibile la pagina ufficiale della rete delle dimore storiche del Lazio:
retedimorestorichelazio.it