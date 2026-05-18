Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte.

Domenica 24 maggio 2026 torna la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI): un appuntamento ormai fisso che permette di entrare gratuitamente in oltre 450 luoghi esclusivi tra castelli, ville, palazzi, parchi e giardini.

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Un viaggio nella storia e nella bellezza che racconta l’identità del nostro Paese e che, sempre più, viene visto come una risorsa concreta per uno sviluppo culturale e sostenibile.

Il tema 2026 – “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” – sottolinea proprio questo: le dimore storiche non sono solo memoria, ma un patrimonio attivo da preservare e valorizzare.

Cosa vedere nel Lazio (e dintorni di Roma)

Anche quest’anno il Lazio partecipa con decine di aperture straordinarie tra città e provincia. Ecco alcune delle dimore visitabili gratuitamente.

Roma e provincia

Nel cuore della Capitale e nei dintorni si concentra uno dei programmi più ricchi:

Castello Odescalchi – Bracciano

Fondazione Memmo, Scuderie di Palazzo Ruspoli

Palazzo Attolico (Cortili Aperti)

Palazzo Capponi dall’Olio Antonelli (prenotazioni chiuse)

Palazzo Lante

Palazzo Massimo Lancellotti dè Torres

Palazzo Montoro

Palazzo Odescalchi

Palazzo Santacroce

Palazzo Sforza Cesarini

Palazzo Taverna

Palazzo Torlonia

Piano nobile e giardino di Palazzo Brancaccio

Villa Giovanelli Fogaccia

Villa Lubin

Tenuta di Pietra Porzia (Frascati)

Villa del Cardinale (Rocca di Papa)

Villino Volterra (Ariccia)

E ancora: Casale Sant’Eusebio, Palazzo Pelliccioni (Poli), Palazzo Manni-Patrizi (Gerano), Trebula Suffenàs – Villa Manni (Ciciliano), Villa Mergè.

Frosinone

Castello Teofilatto (Torre Cajetani)

Castello di Fumone

Palazzo Torti Turriziani Colonna

Latina

Borghetto Di Stefano (Pontinia)

I Torrioni di Terracina

Palazzo Gabrielli del Gallo di Roccagiovine (Prossedi)

Rieti

Castello Malvezzi Campeggi (Orvinio)

Castello Pinci (Castel San Pietro Sabino)

Torre Orsini (Stimigliano)

Palazzo Colelli e Palazzo Martelli (Rieti)

Palazzo Martini (Fara in Sabina)

Parco Camuccini (Cantalupo in Sabina)

Villa Vecchiarelli

Viterbo

Castello e Giardini Ruspoli di Vignanello

Palazzo Cozza Caposavi (Bolsena)

Relais Villa Lina (Ronciglione)

Rocca Farnese (Ischia di Castro)

Villa Muti Bussi

Villa Rossi Danielli

Perché vale la pena andarci

La Giornata ADSI è una delle rare occasioni per entrare in luoghi spesso privati e normalmente chiusi al pubblico: residenze che custodiscono archivi, arredi storici, giardini segreti e storie di famiglie che hanno attraversato i secoli.

Molte visite sono gratuite ma su prenotazione, e in alcuni casi includono tour guidati, aperture di cortili storici e percorsi speciali.

Un consiglio

Se vuoi partecipare, muoviti in anticipo: alcune dimore – soprattutto a Roma – registrano il tutto esaurito rapidamente.

Il 24 maggio è l’occasione perfetta per scoprire un lato meno turistico (e più sorprendente) del Lazio: quello che si nasconde dietro portoni normalmente chiusi.

Per conoscere l’elenco completo delle dimore aderenti e le modalità di partecipazione è disponibile la pagina ufficiale della rete delle dimore storiche del Lazio:

retedimorestorichelazio.it