La bellezza senza tempo delle dimore storiche del Lazio torna a essere protagonista. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Regione Lazio offrirà al pubblico un’esperienza unica: l’apertura straordinaria e gratuita di 84 dimore storiche, tra castelli, ville rinascimentali, palazzi nobiliari, parchi monumentali, siti archeologici e giardini di eccezionale valore storico e architettonico.

Un appuntamento ormai atteso, pensato per permettere a cittadini, famiglie, studenti e turisti di immergersi nella ricchezza culturale e nell’identità profonda del territorio laziale. Passeggiare tra antiche sale affrescate, percorrere giardini secolari, esplorare siti che custodiscono storie millenarie: ogni luogo racconta un pezzo di passato e contribuisce a delineare l’anima di una regione straordinaria.

L’iniziativa non è soltanto un’opportunità di visita, ma un invito a riscoprire e valorizzare un patrimonio spesso poco conosciuto, che rappresenta una delle eredità più preziose del Lazio. Aperture speciali, visite guidate e percorsi dedicati renderanno il weekend un vero viaggio nella memoria e nell’arte.

La Rete regionale delle dimore nel 2025 si è arricchita di 8 nuove dimore storiche: ad Alatri, in provincia di Frosinone, la Casa Torre di Gottifredo di Raynaldo; nell’Area Metropolitana di Roma il Castello di Piombinara di Colleferro, il Palazzo Conti di Poli, il Castello Chigi di Castelfusano (Roma), il Castello Theodoli di Sambuci, il Complesso della Rocca Abbaziale detta Rocca dei Borgia di Subiaco e, in provincia di Viterbo, il Palazzo del Vignola di Grotte di Castro e il Complesso Monumentale di Villa di Madonna Cornelia di Viterbo.

Il numero totale delle dimore iscritte alla Rete regionale del Lazio sale così a 210, tra siti pubblici e privati.

Per conoscere l’elenco completo delle dimore aderenti e le modalità di partecipazione è disponibile la pagina ufficiale della rete delle dimore storiche del Lazio:

retdimorestorichelazio.it

Un’occasione imperdibile per lasciarsi affascinare da luoghi che raccontano secoli di storia, arte e cultura. Non resta che segnare le date in agenda e prepararsi a vivere un’esperienza indimenticabile.

Aperture provincia di Viterbo

Bassano in Teverina – Complesso Torre dell’orologio

Bolsena – Complesso monumentale-prospettico di Viale Colesanti

Bolsena – Palazzo Cozza Caposavi

Bolsena – Palazzo del Drago

Calcata – Palazzo baronale Anguillara

Canepina – Museo delle tradizioni popolari

Graffignano – Castello Baglioni

Latera – Palazzo Farnese

Montefiascone – Palazzo Scoppola Iacopini

Montefiascone – Carceri papaline (Rocca dei papi)

Montefiascone – Rocca dei papi e museo Sangallo

Nepi – Rocca dei Borgia

Oriolo Romano – Parco villa Altieri

Proceno – Castello di Proceno

Proceno – Palazzo Guido Ascanio Sforza

Ronciglione – Villa Lina

Sutri – Villa Savorelli

Tarquinia – Palazzo Vipereschi

Tarquinia – Villa Bruschi – Falgari

Valentano – Chiesa di santa Croce

Valentano – Palazzo comunale

Valentano – Palazzo Farnese

Vignanello – Commenda cavalieri dell’ordine di Malta

Viterbo – Giardino di Prato giardino

Viterbo – Palazzo Chigi

Aperture provincia di Frosinone

Anagni – Palazzo Bonifacio VIII

Anagni – Casa Barnekow

Aquino – Chiesa di santa Maria della Libera

Cassino – Complesso monumentale Rocca Janula

Castrocielo – Monacato di Villa Eucheria e criptoportico

Fontana Liri – Castello Succorte

Picinisco – Casa Lawrence

Piglio – Castello baronale alto

Torre Cajetani – Castello teofilato

Aperture provincia di Latina

Formia – Cisternone romano ipogeo

Formia – Torre di Mola

Gaeta – Complesso monumentale Edella santissima Annunziata

Gatea – Palazzetto medievale

Priverno – Palazzo Guarini Antonelli

San Felice Circeo – Torre Olevola

Sermoneta – Palazzo dei Caetani

Aperture provincia di Rieti

Casperia – Villa monstero santa Maria in Legarano

Casperia – Palazzo Forani

Grecco – Abbazia di san Pastore

Micigliano – Abbazia dei santi Quirico e Giulitta

Mompeo – Castello Orsini Naro

Montenero Sabino – Castello Orsini

Aperture provincia di Roma