La bellezza senza tempo delle dimore storiche del Lazio torna a essere protagonista. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Regione Lazio offrirà al pubblico un’esperienza unica: l’apertura straordinaria e gratuita di 84 dimore storiche, tra castelli, ville rinascimentali, palazzi nobiliari, parchi monumentali, siti archeologici e giardini di eccezionale valore storico e architettonico.
Un appuntamento ormai atteso, pensato per permettere a cittadini, famiglie, studenti e turisti di immergersi nella ricchezza culturale e nell’identità profonda del territorio laziale. Passeggiare tra antiche sale affrescate, percorrere giardini secolari, esplorare siti che custodiscono storie millenarie: ogni luogo racconta un pezzo di passato e contribuisce a delineare l’anima di una regione straordinaria.
L’iniziativa non è soltanto un’opportunità di visita, ma un invito a riscoprire e valorizzare un patrimonio spesso poco conosciuto, che rappresenta una delle eredità più preziose del Lazio. Aperture speciali, visite guidate e percorsi dedicati renderanno il weekend un vero viaggio nella memoria e nell’arte.
La Rete regionale delle dimore nel 2025 si è arricchita di 8 nuove dimore storiche: ad Alatri, in provincia di Frosinone, la Casa Torre di Gottifredo di Raynaldo; nell’Area Metropolitana di Roma il Castello di Piombinara di Colleferro, il Palazzo Conti di Poli, il Castello Chigi di Castelfusano (Roma), il Castello Theodoli di Sambuci, il Complesso della Rocca Abbaziale detta Rocca dei Borgia di Subiaco e, in provincia di Viterbo, il Palazzo del Vignola di Grotte di Castro e il Complesso Monumentale di Villa di Madonna Cornelia di Viterbo.
Il numero totale delle dimore iscritte alla Rete regionale del Lazio sale così a 210, tra siti pubblici e privati.
Per conoscere l’elenco completo delle dimore aderenti e le modalità di partecipazione è disponibile la pagina ufficiale della rete delle dimore storiche del Lazio:
retdimorestorichelazio.it
Un’occasione imperdibile per lasciarsi affascinare da luoghi che raccontano secoli di storia, arte e cultura. Non resta che segnare le date in agenda e prepararsi a vivere un’esperienza indimenticabile.
Aperture provincia di Viterbo
- Bassano in Teverina – Complesso Torre dell’orologio
- Bolsena – Complesso monumentale-prospettico di Viale Colesanti
- Bolsena – Palazzo Cozza Caposavi
- Bolsena – Palazzo del Drago
- Calcata – Palazzo baronale Anguillara
- Canepina – Museo delle tradizioni popolari
- Graffignano – Castello Baglioni
- Latera – Palazzo Farnese
- Montefiascone – Palazzo Scoppola Iacopini
- Montefiascone – Carceri papaline (Rocca dei papi)
- Montefiascone – Rocca dei papi e museo Sangallo
- Nepi – Rocca dei Borgia
- Oriolo Romano – Parco villa Altieri
- Proceno – Castello di Proceno
- Proceno – Palazzo Guido Ascanio Sforza
- Ronciglione – Villa Lina
- Sutri – Villa Savorelli
- Tarquinia – Palazzo Vipereschi
- Tarquinia – Villa Bruschi – Falgari
- Valentano – Chiesa di santa Croce
- Valentano – Palazzo comunale
- Valentano – Palazzo Farnese
- Vignanello – Commenda cavalieri dell’ordine di Malta
- Viterbo – Giardino di Prato giardino
- Viterbo – Palazzo Chigi
Aperture provincia di Frosinone
- Anagni – Palazzo Bonifacio VIII
- Anagni – Casa Barnekow
- Aquino – Chiesa di santa Maria della Libera
- Cassino – Complesso monumentale Rocca Janula
- Castrocielo – Monacato di Villa Eucheria e criptoportico
- Fontana Liri – Castello Succorte
- Picinisco – Casa Lawrence
- Piglio – Castello baronale alto
- Torre Cajetani – Castello teofilato
Aperture provincia di Latina
- Formia – Cisternone romano ipogeo
- Formia – Torre di Mola
- Gaeta – Complesso monumentale Edella santissima Annunziata
- Gatea – Palazzetto medievale
- Priverno – Palazzo Guarini Antonelli
- San Felice Circeo – Torre Olevola
- Sermoneta – Palazzo dei Caetani
Aperture provincia di Rieti
- Casperia – Villa monstero santa Maria in Legarano
- Casperia – Palazzo Forani
- Grecco – Abbazia di san Pastore
- Micigliano – Abbazia dei santi Quirico e Giulitta
- Mompeo – Castello Orsini Naro
- Montenero Sabino – Castello Orsini
Aperture provincia di Roma
- Albano Laziale – Terme di Cellomano
- Allumiere – Palazzo della reverenda camera apostolica
- Anguillara Sabazia – Palazzo baronale Orsini
- Anguillara Sabazia – Torrione e giardini
- Ariccia – Palazzo Chigi
- Ariccia – Villino Volterra
- Arsoli – Villa Morani
- Canale Monterano – Monterano
- Castelnuovo di Porto – Rocca Colonna (Palazzo ducale)
- Cerveteri – Palazzo Torlonia – Castello di Ceri
- Colleferro – Biblioteca comunale “Riccardo Morandi”
- Colleferro – Spazio espositivo palazzo ex direzione Bpd
- Formello – Palazzo Chigi
- Frascati – Villa Falconieri
- Frascati – Portale del Falco
- Frascati – Parco monumentale di villa Torlonia
- Genazzano – Acquedotto – parco degli Elcini
- Genazzano – Castello Colonna e Quadreria comunale
- Genazzano – Ninfeo di Bramante
- Grottaferrata – Park hotel villa Grazioli
- Mandela – Castello del Gallo
- Monte Porzio Catone – Villa Mondragone
- Netturo – Forte Sangallo
- Poli – Palazzo Conti
- Poli – Palazzo Pelliccioni
- Pomezia – Complesso architettonico Aulico di Fondazione e Museo città di Pomezia
- Riano – Castello baronale Boncompagni Ludovisi
- Rocca di Papa – Villa Barattolo
- Rocca di Papa – Villa del cardinale
- Roma – Relais Catrum Boccia
- Roviano – Castello Brancaccio
- Sambuci – Castello Theodoli
- Santa Marinella – Castello Odescalchi
- Subiaco – Rocca abbaziale di Subiaco
- Vivario Romano – Castello Borghese
- Zagarolo – Palazzo Rospigliosi