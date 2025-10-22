Diana Del Bufalo illumina la Festa del Cinema di Roma e lancia un messaggio ai giovani attori: “Non abbiate paura dei provini”.

Eleganza, ironia e un pizzico di leggerezza: così Diana Del Bufalo ha conquistato il red carpet della Festa del Cinema di Roma, dal quale ha voluto dare un consiglio ai giovani attori e alle giovani attrici. L’attrice e cantante, sempre più amata dal pubblico, ha preso parte al gala benefico “Best Movie Worlds”, una delle serate più attese della kermesse cinematografica capitolina. Ma cos’ha detto a chi si sta approcciando adesso ad una carriera attoriale?

Diana Del Bufalo alla Festa del Cinema di Roma

L’evento “Best Movie Worlds”, organizzato da Best Movie e Duesse Media Network, si è tenuto al Forum Theatre dopo il red carpet all’Auditorium Parco della Musica. Diana Del Bufalo ha sfilato tra i flash in un look scintillante, perfettamente in linea con lo spirito della serata: unire l’eleganza del cinema all’impegno sociale. Accanto a lei, tanti altri protagonisti del grande schermo — da Massimiliano Bruno a Cristiana Capotondi, fino a Miriam Leone — per sostenere le associazioni no profit coinvolte nell’iniziativa.

Per la Del Bufalo, questa partecipazione è solo una tappa di un anno ricco di novità. Dopo i successi televisivi, l’attrice è pronta a tornare sul palco del Teatro Sistina come protagonista del musical Moulin Rouge, una produzione ambiziosa che segna il suo debutto nel mondo del teatro musicale di alto profilo.

Sempre ironica e autentica, dal red carpet Diana ha voluto anche lanciare un messaggio per i giovani attori e le giovani attrici che si stanno affacciando ora al mondo del cinema e del teatro: “Ci credevo, ci credi e basta. È così, e niente, divertitevi, se non va bene un provino non vi preoccupate, è perché in quel momento probabilmente il regista potrà scegliere un’altra persona… Ma non è perché non siete bravi, per favore, non pensate a questo mai, ok?”

Photo Credits: Annarita Canalella