Il Dia de los Muertos arriva a Roma: tre giorni di festa gratuita tra musica, colori, street food e tradizioni messicane. Ecco dove.

A Roma sta per arrivare una festa in grado di portare nella Capitale i colori e le atmosfere del Messico: per tre giorni, il Día de los Muertos trasformerà il ricordo in un’occasione per ritrovarsi, tra musica, tradizioni e allegria. Arriva un appuntamento a ingresso gratuito, pensato per chi vuole scoprire una celebrazione affascinante e molto diversa dalle nostre abitudini. Un viaggio nel cuore della cultura messicana, senza bisogno di partire fino in centro America.

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Día de los Muertos a Roma: musica mariachi, street food e tradizioni messicane

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, la Città dell’Altra Economia ospita il Villaggio Mexicano, un evento dedicato alla cultura messicana tra allegria e tradizione.

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Protagonista sarà la musica dei mariachi, con trombe, violini e chitarre in concerti dal vivo per tutte e tre le giornate.

Non mancherà un’area gastronomica con tacos, burritos, nachos e churros, insieme ad altre specialità. I più piccoli potranno divertirsi con truccabimbi, pignatta e laboratori di pittura. Sabato e domenica sarà inoltre allestito un market con diversi stand da esplorare.

L’appuntamento è a Roma, alla Città dell’Altra Economia in largo Dino Frisullo, nel quartiere Testaccio. L’ingresso è gratuito.

Venerdì 30 ottobre la festa sarà aperta dalle 18 alle 23, con concerto mariachi dalle 21 alle 22.

Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre si comincia alle 12 e si prosegue fino alle 23. In entrambe le giornate i mariachi si esibiranno due volte, dalle 14 alle 15 e dalle 20 alle 21.

Un’idea originale per trascorrere il weekend tra Halloween e Ognissanti in un’atmosfera tutta messicana.

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