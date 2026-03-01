Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, mantiene da sempre un rapporto profondo e autentico con Roma, una città che non è soltanto il luogo in cui vive, ma una vera e propria matrice emotiva e narrativa della sua musica. Anche dopo il successo nazionale e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove viene premiato con il Premio della Critica, il cantautore sceglie di restare fedele alle proprie radici romane.

Roma, nei suoi testi, non è mai una cartolina o uno sfondo turistico: è piuttosto un’atmosfera fatta di contrasti, ironia, malinconia e quotidianità condivisa, elementi che rendono le sue canzoni immediatamente riconoscibili.

Di che quartiere è Fulminacci?

Filippo Uttinacci è nato e cresciuto nella zona di Casal Lumbroso, area situata a Roma ovest. Nonostante una carriera in continua ascesa, Fulminacci ha scelto di rimanere nella Capitale, conservando un legame forte con il territorio che ha contribuito a formare il suo sguardo sul mondo.

Questo rapporto con Roma emerge chiaramente nei suoi testi, che raccontano emozioni semplici, momenti sospesi e situazioni in cui molti ascoltatori – soprattutto romani – riescono a riconoscersi. La città entra nella sua musica non attraverso riferimenti espliciti, ma come ritmo, linguaggio e sensibilità.

Dove vive Fulminacci

Pur mantenendo una certa riservatezza sulla sua vita privata, Fulminacci continua a vivere a Roma, preferendo un’esistenza lontana dai riflettori e profondamente radicata nel tessuto urbano che conosce da sempre. Una scelta coerente con la sua poetica, fatta di normalità, osservazione e autenticità.La carriera di Fulminacci

Fulminacci emerge sulla scena musicale italiana come una delle voci più originali della nuova generazione cantautorale. Dopo gli esordi nei club romani, conquista pubblico e critica nel 2019 con l’album La vita veramente, che contiene brani diventati simbolo della sua poetica come Borghese in borghese e Tommaso.

Nello stesso anno vince la Targa Tenco per la Miglior Opera Prima, riconoscimento che sancisce ufficialmente il suo talento. La maturità artistica raggiunta negli anni successivi lo porta fino al palco dell’Ariston nel 2026, dove la vittoria del Premio della Critica conferma la sua capacità di unire scrittura raffinata e sensibilità pop.