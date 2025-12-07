Dopo il ritorno con Uno come me, Di Cataldo si prepara a celebrare tre decenni di successi con una tappa romana dal grande valore emotivo.

Massimo Di Cataldo torna al centro della scena musicale con due appuntamenti fondamentali: il nuovo singolo “Uno come me”, uscito il 5 dicembre, e l’arrivo del “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour”, che debutterà il 6 gennaio per celebrare i trent’anni di uno dei brani più iconici della musica italiana. Un viaggio emozionante che attraverserà l’Italia e che il 21 gennaio farà tappa a Roma, al Teatro Golden, in una serata che per l’artista avrà inevitabilmente un valore speciale.

Il singolo “Uno come me” segna il ritorno di Di Cataldo con un brano intenso, ricco di suggestioni letterarie e musicali. «Nasce in un momento di profonda ricerca – racconta l’artista – ed è il punto di confronto tra sentimento e razionalità, un viaggio nello spazio e nel tempo che somiglia alla nostra stessa vita». Le atmosfere richiamano la beat generation degli anni ’70 e il folk rock di matrice irlandese caro alla sua adolescenza, elementi che tornano anche nelle sue sonorità più acustiche.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Dal 6 gennaio prenderà il via il tour celebrativo che ripercorre trent’anni di carriera, partendo dal successo di “Se adesso te ne vai”, brano che nel 1996 consacrò Di Cataldo tra i protagonisti del Festival di Sanremo. Sul palco, l’artista proporrà uno spettacolo intimo e narrativo, fatto di musica, racconti, aneddoti, relazioni e retroscena che negli anni hanno accompagnato la nascita dei suoi brani più amati. Accanto a lui, Ingo Schwartz al basso e Dario Zeno al piano contribuiranno con eleganti tessiture armoniche, arricchite da un set elettronico fatto di synth, vocoder e drum machine.

Tra le date annunciate, spicca quella di Roma il 21 gennaio, una tappa particolarmente attesa dal pubblico della capitale che potrà rivivere con l’artista un percorso musicale lungo tre decenni, fatto di emozioni condivise e canzoni diventate parte della memoria collettiva.

In occasione del trentennale, l’album “Anime” del 1996 – che conteneva proprio “Se adesso te ne vai” – tornerà disponibile sia in digitale sia in una speciale ristampa fisica, con una nuova edizione in vinile.