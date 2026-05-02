La finale degli Internazionali d’Italia 2026 condiziona il derby Roma-Lazio: verso anticipo alle 12.30 per evitare sovrapposizioni al Foro Italico.

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 “sposta” il derby tra AS Roma e SS Lazio. Domenica 17 maggio sarà una giornata ad altissima concentrazione sportiva nella zona del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, con due eventi di richiamo internazionale a poche centinaia di metri di distanza.

Derby Roma-Lazio verso l’anticipo: ipotesi ore 12.30

Per evitare problemi di ordine pubblico e gestione dei flussi, la soluzione più concreta è anticipare il fischio d’inizio del derby alla fascia delle 12.30. L’obiettivo è scongiurare la sovrapposizione con la finale del Masters 1000 capitolino, prevista nel pomeriggio sul Centrale del Foro Italico.

A confermarlo è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, che ha escluso sia l’ipotesi serale sia quella pomeridiana per la stracittadina. Poco probabile anche lo slittamento al lunedì: il derby, soprattutto in una fase cruciale come la penultima giornata di campionato, deve restare la domenica anche per garantire la contemporaneità con le altre partite.

Internazionali e derby: Roma capitale dello sport (ma con qualche problema)

La contemporaneità tra grandi eventi non è una novità. Anche quest’anno gli Internazionali “coprono” altri appuntamenti importanti, come la finale della Coppa Italia in programma il 13 maggio proprio all’Olimpico.

Una sovrapposizione inevitabile, dovuta a calendari internazionali rigidi tra tennis, calcio e altri sport globali. Una situazione che mette Roma al centro dello sport mondiale, ma che richiede anche soluzioni organizzative straordinarie.

Uno sguardo al futuro

La buona notizia è che dal prossimo anno il problema potrebbe essere evitato. Con i nuovi equilibri dei calendari sportivi internazionali, si punta a una migliore distribuzione degli eventi per non concentrare nello stesso giorno appuntamenti così rilevanti.

Intanto, per il 17 maggio 2026, tutto porta a un derby Roma-Lazio all’ora di pranzo: una scelta obbligata per garantire sicurezza, ordine e il corretto svolgimento di due eventi seguitissimi.