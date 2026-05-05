La finale degli Internazionali d’Italia 2026 condiziona il derby Roma-Lazio: verso anticipo alle 12.30 per evitare sovrapposizioni al Foro Italico.

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 continua a condizionare il derby tra AS Roma e SS Lazio. Ma ora, oltre agli aspetti organizzativi, esplode anche la polemica: Maurizio Sarri attacca duramente la scelta della Lega Serie A di anticipare la gara alle 12.30.

Derby Roma-Lazio verso l’anticipo: ipotesi ore 12.30

Domenica 17 maggio sarà una giornata ad altissima concentrazione sportiva tra il Foro Italico e lo Stadio Olimpico. Per evitare problemi di ordine pubblico e sovrapposizioni con la finale del Masters 1000 capitolino, la soluzione più concreta resta l’anticipo del derby all’ora di pranzo.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha di fatto escluso altre opzioni: niente fascia pomeridiana o serale e improbabile anche uno slittamento al lunedì, vista la necessità di mantenere la contemporaneità nelle ultime giornate di campionato.

La furia di Sarri: “Decisione inaccettabile”

A far esplodere il caso è stato però Maurizio Sarri dopo la vittoria contro la Cremonese. Il tecnico biancoceleste non ha usato mezzi termini:

“È un insulto alla città di Roma e alle due squadre. Questa situazione era prevedibile da anni. Chi ha fatto il calendario dovrebbe dimettersi.”

Sarri ha poi annunciato una protesta clamorosa: niente interviste prima e dopo la partita e un’uscita immediata negli spogliatoi subito dopo essersi seduto in panchina.

Il malcontento nasce anche da un precedente recente: il derby d’andata, giocato sempre alle 12.30 a settembre, si disputò in condizioni climatiche proibitive.

Internazionali e derby: Roma capitale dello sport (con tensioni)

La concomitanza tra grandi eventi non è nuova: anche quest’anno gli Internazionali “coprono” altri appuntamenti importanti come la finale di Coppa Italia.

Una sovrapposizione inevitabile, dovuta a calendari internazionali rigidi tra tennis e calcio, che conferma Roma come capitale dello sport mondiale ma evidenzia anche criticità organizzative e ora anche tensioni tra club e istituzioni.

Uno sguardo al futuro

Dal prossimo anno, con una possibile revisione dei calendari internazionali, si punta a evitare concentrazioni così critiche.

Intanto, però, per il 17 maggio 2026 lo scenario è sempre più definito: derby Roma-Lazio all’ora di pranzo, tra esigenze di sicurezza e polemiche sempre più accese.