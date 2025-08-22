Se stai viaggiando a Roma e arrivi alla stazione Termini, sapere dove lasciare le valigie può fare la differenza tra una giornata stressante e una visita leggera e piacevole. Fortunatamente, la stazione e i dintorni offrono diverse opzioni per il deposito bagagli.

Il servizio ufficiale KiPoint

All’interno della stazione, vicino al binario 24 sul lato di via Giolitti, si trova il deposito bagagli ufficiale KiPoint. È aperto tutti i giorni dalle 6:00 alle 23:00 e ha tariffe semplici: 6 euro per le prime 5 ore, 1 euro per ogni ora dalla sesta alla dodicesima e 0,50 euro per ogni ora successiva. È comodo, sicuro e perfetto se resti poche ore a Roma.

Servizi alternativi

Ci sono tanti servizi privati a pochi passi dalla stazione. Ad esempio, Bounce e Radical Storage offrono tariffe giornaliere fisse (intorno ai 5-6 euro a bagaglio) e spesso sono attivi 24/7. Stasher, LuggageHero e Qeepl permettono di prenotare online, con prezzi competitivi a partire da circa 3 euro al giorno. Molti di questi includono anche assicurazioni sui bagagli.

Per chi cerca un’opzione self-service, Stow Your Bags mette a disposizione armadietti video-sorvegliati, prenotabili online, con pagamento per locker invece che per singolo bagaglio.