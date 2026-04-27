Se stai viaggiando a Roma e arrivi alla stazione Termini, sapere dove lasciare le valigie può fare la differenza tra una giornata stressante e una visita leggera e piacevole. Fortunatamente, la stazione e i dintorni offrono diverse opzioni per il deposito bagagli.

Il servizio ufficiale KiPoint

All’interno della stazione, appena fuori dai gate, puoi seguire le indicazioni blu “Deposito Bagagli”. Uscendo sul lato di via Giolitti, prosegui lungo il marciapiede: dopo il negozio Coin, entra nella galleria e, di fronte al noleggio auto, troverai il deposito bagagli ufficiale.

Qui puoi lasciare le tue valigie in totale sicurezza e goderti la città senza ingombri. Il servizio è pensato per essere pratico e veloce: puoi prenotare online, evitare le code e gestire tutto direttamente dal tuo smartphone. Inoltre, con la prenotazione riceverai gratuitamente un QR Code per accedere ai servizi igienici della stazione.

Se hai bisogno di assistenza, puoi utilizzare la chat di supporto sul sito oppure scrivere direttamente all’indirizzo email dedicato per ricevere aiuto nella prenotazione.

Servizi alternativi

Ci sono tanti servizi privati a pochi passi dalla stazione. Ad esempio, Bounce e Radical Storage offrono tariffe giornaliere fisse (intorno ai 5-6 euro a bagaglio) e spesso sono attivi 24/7. Stasher, LuggageHero e Qeepl permettono di prenotare online, con prezzi competitivi. Molti di questi includono anche assicurazioni sui bagagli.

Per chi cerca un’opzione self-service, Stow Your Bags mette a disposizione armadietti video-sorvegliati, prenotabili online, con pagamento per locker invece che per singolo bagaglio.