L’offerta dello zaino North Face di Decathlon a 2 euro è una truffa: come funziona e perché bisogna stare attenti

Che Decathlon abbia dei prezzi accessibili a tutti è vero ma non credete alla favola dello zaino The North Face a 2 euro che sta circolando negli ultimi giorni sui social e sta attirando migliaia di utenti che cadono nella trappola. Si tratta di una vera e propria truffa e l’azienda è una vittima.

Decathlon truffa social: in cosa consiste

La truffa social del momento riguarda Decathlon, colosso del mondo del fitness. Nello specifico, sui social vengono pubblicati dei post in cui utenti fittizi raccontano la propria storia legata all’azienda, mettendola in cattiva o buona luce. Allo stesso tempo vengono introdotte queste offerte imperdibili che di imperdibile, però, non hanno proprio niente.

Leggi anche: — La truffa delle tre campanelle a Roma: il trucco usato

Ogni condivisione consiste nel pubblicare anche una foto scattata con un cellulare di uno zaino di The North Face con tanto di scontrino Decathlon che riporta la cifra di 2 euro. Ogni scatto prevede uno zaino diverso. E’ probabile che gli scontrini siano stati creati con l’intelligenza artificiale.

Un altro aspetto da considerare è che sotto ai post appaiono commenti come “Sono sotto shock ….. Grazie mille. Ho ricevuto il pacco con lo zaino oggi. Nessuno ha imbrogliato”. E poi ancora: “Pensavo fosse uno scherzo o un falso, ma mio marito ha compilato il modulo e ha vinto. Ho riso di lui tutto il giorno ieri e oggi tocca a lui”. Soltanto alcuni scrivono di essere stati truffati e specificano che si tratta di una bufala.

Non è di certo la prima truffa che gira sul web, bisogna fare attenzione a non cadere nel tranello e, se possibile, bloccare queste pagine. A Facta, la fonte che ha riportato tale notizia, avevano già parlato dei meccanismi di inesistenti negozi con svendite d’occasione e di false ville messe all’asta.

FOTO: SHUTTERSTOCK